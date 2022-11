É possível que o eclipse nos esteja a deixar cansadas? O misterioso efeito da "lua de sangue"

Se está a sentir-se lenta, com dores e e exausta, pode estar a sentir o peso que esse eclipse lunar significa para si", diz Roya Backlund, escritora especialista em astrologia, à Style Caster.



Isto porque no passado 8 de novembro ocorreu um eclipse lunar. "

"A verdade é que este eclipse é tão potente que todos os signos o sentem.

Afinal, esse eclipse não é parcial, mas total.

Isso também significa que é uma 'lua de sangue', um dos eventos lunares mais transformadores que podem ocorrer.

É também o último a ocorrer até 2025", avisa.





aqueles que têm o seu signo solar, lunar e/ou ascendente em Touro, Leão, Escorpião ou Aquário.

Há quem acredite que o que se passa no "céu" interfere com as nossas vidas. Falamos das fases da lua, mas também dos astros. "Na astrologia, um eclipse lunar é muito mais do que um evento lunar espetacular. Na verdade, é um presságio que grandes mudanças estão prestes a ocorrer", e que nós, humanos, sentimos os seus efeitos como uma explosão de energia cósmica "que pode deixar-nos com a sensação de que fomos atropeladas." Pela explicação de Backlund, um eclipse ativa o Nodo Norte e o Nodo Sul, "que são os pontos mais altos e mais baixos da linha imaginária da órbita da lua" e que significam "o destino" e as "vidas passadas", respetivamente.Por fim, Backlund garante que os signos mais afetados são