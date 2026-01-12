Hollywood, revê os teus prazos. As mulheres de 50+ dominaram os Golden Globes 2026

Durante décadas, Hollywood não foi particularmente generosa com mulheres acima dos 50 anos. Quanto mais distante se está dos 20 mais perto se fica de ser discretamente empurrada para fora de cena. Mas os Globos de Ouro voltaram a contar uma história diferente. E, em 2026, foram as mulheres 50+ as main characters noite.

Robin Wright Foto: Getty Images

Da passadeira vermelha aos momentos mais comentados da cerimónia, ficou claro que a noção de “prazo de validade” feminino está, finalmente, a perder força (aleluia). O impacto começou na roupa: escolhas arrojadas, seguras e cheias de personalidade provaram que estilo não tem idade, mas sim presença. Mais do que brilhar, estas mulheres ocuparam espaço. E fizeram-no nos seus próprios termos.

Jennifer Garner, 53 anos Foto: Getty Images

Pamela Anderson, hoje um dos exemplos mais consistentes dessa mudança, continua a desafiar convenções ao optar por uma imagem despojada e sem artifícios. Num meio onde a perfeição é obsessivamente construída, a sua recusa em esconder o tempo transforma-se num gesto político poderoso. Afinal, mostrar o rosto como ele é continua, surpreendentemente, a ser radical. Como ela mesma disse à Variety numa dessas ocasiões, “sem stylist, sem equipa de beleza, sou só eu”, uma decisão que se tornou quase manifesto pessoal de independência e libertação de expectativas externas e que acompanha um reencontro com papéis e projetos que lhe permitem explorar a profundidade artística longe da caricatura de Baywatch.

Pamela Anderson, 58 anos Foto: Getty Images

Essa mesma tensão entre envelhecer e permanecer visível tem sido explorada também no cinema, com narrativas que expõem o desconforto da indústria perante mulheres que se recusam a desaparecer. A ideia de que “aos 50 tudo acaba” começa a soar não só ultrapassada, mas absurda, quando confrontada com carreiras que ganham fibra precisamente nesta fase.

Diane Keaton Foto: Getty Images

Parker Posey, 57 anos Foto: Getty Images

Parker Posey é talvez o exemplo mais elegante de como o reconhecimento nem sempre chega cedo e de como isso não o torna menos poderoso. Durante décadas, foi um ícone de culto, venerada no cinema independente e reconhecida por quem seguia de perto a indústria. Mas foi com The White Lotus que o seu magnetismo atingiu um público mais vasto, já numa fase madura da carreira. Longe de qualquer narrativa de “ressurgimento”, o que vemos é uma atriz finalmente lida à escala certa: segura, afiada, dona de um humor e de uma presença que só o tempo afina. Na passadeira vermelha, essa maturidade traduz-se em escolhas que refletem o melhor da idede - o não querer saber para o que os outros pensam.

Kathy Bates Foto: Getty Images

Mesmo para quem observa tudo isto fora da indústria do entretenimento, há algo profundamente reconfortante neste momento. Num mundo que insiste em impor um relógio invisível - e em sugerir que, se não “aconteceu” até aos 30, nunca acontecerá - estas mulheres provam o contrário. Que essa urgência era uma construção. Que o medo era infundado. Que o tempo pode ser aliado, não inimigo.

Sheryl Lee Ralph, 69 anos Foto: Getty Images

Para citar Jessie Buckley no seu discurso de aceitação: “Julia Roberts, és uma heroína para todas nós." Concordamos plenamente. A 'pretty woman' desafiou as regras de Hollywood: envelheceu em público sem 'pedir desculpa', manteve-se relevante e poderosa, e mostrou que uma mulher pode atravessar gerações sem desaparecer ou se reinventar radicalmente. O seu poder não está em transformar-se, mas em permanecer ela própria. Numa indústria que ainda tenta aprender a lidar com mulheres que não desaparecem, Julia Roberts é um ícone porque nunca saiu de cena. E porque, ao fazê-lo, abriu espaço para todas as outras.

Uma das partes mais inspiradoras? Ver Julia e tantas outras veteranas manterem uma aparência natural, com feições reconhecíveis que celebram o tempo vivido. Sem julgamentos sobre quem recorre a botox ou procedimentos estéticos (been there, done that), mas há algo muito libertador em passar por uma galeria de rostos que provam que a verdadeira beleza é, muitas vezes, memória viva (e uma larga dose de atitude). Honestamente, mal podemos esperar por chegar aos 50.

Julia Roberts, 58 anos Foto: Getty Images