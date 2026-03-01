Horóscopo. Sagitário, Capricórnio e Aquário enfrentam limites e criam novos caminhos

Carneiro

20 de março a 20 de abril

Há um novo caminho de liderança e é necessária autoconfiança e clareza sobre que escolhas fazer. Estes dias serão ideais para cultivar inspirações para os passos a dar. Pequenas falhas ou erros serão suficientes para se querer enfiar num buraco a 3, aquando do eclipse total no signo de Virgem. A capacidade de discernir o erro e de o corrigir será suficiente para aprender e andar em frente, tornando-se relevante pedir conselhos. Os astros mostram que pessoas e circunstâncias trarão uma noção do que é importante para si cultivar. A partir do dia 6, as relações afetivas tornam-se centrais, devido às necessidades acrescidas de liberdade e de novas experiências. Algumas serão colocadas numa espécie de xeque-mate.

Sol em Touro

20 de abril a 21 de maio

Dias de organização estão na calha. Os dias 2 e 3 serão perfeitos para pôr tudo em ordem: papéis, coisas da casa e até mesmo as análises que estão por fazer há meses. Continua a haver uma busca por beleza e originalidade nos mais pequenos detalhes e, por isso, adivinham-se todo o tipo de remodelações. No contexto familiar e relacional haverá vontade de eliminar padrões emocionais ou situações que não estão a deixar os Touros confortáveis e, por isso, tenderá a haver alguma ansiedade presente. O eclipse a 3, no signo de Virgem, traduzir-se-á num sentimento de alinhamento com os seus projetos e ideias. De 6 a 8, os astros apontam para recolhimento e ênfase nos alimentos para a alma.

Gémeos

21 de maio a 21 de junho

Desafios e desmotivação à vista para alguns geminianos, nomeadamente a 2, devido a conflitos que estão no ar e que os afetam sem terem voto na matéria. A imparcialidade e a capacidade de proteção dos estados emocionais alheios serão fundamentais. O eclipse a 3, em Virgem, tem tudo para colocar desafios aos geminianos, sendo imprescindível o discernimento sobre o que querem largar e o que querem cultivar. A reflexão recomenda-se. A partir do dia 6, os astros apontam para experiências ricas em espírito aventureiro, de onde têm tudo para surgir novos contactos. Fica a ressalva para uma mente muito distraída e com propensão para todo o tipo de esquecimentos e erros. Será importante manter o foco.

Caranguejo

21 de junho a 22 de julho

As questões financeiras trazem alguma insegurança, obrigando a mudanças de hábitos e à criação de uma estrutura que permita maior autossuficiência. Por outro lado, há uma energia benéfica no campo dos afetos e da energia física, ao mesmo tempo que um despertar espiritual acontece. O eclipse a 3, em Virgem, promoverá uma certa organização interna ao nível emocional e originará fé no futuro. Há um elemento do destino presente para muitos nativos deste signo, trazendo pessoas ou circunstâncias que servem de orientação. O dia 6 será um marco de redefinição das relações afetivas, em que um forte sentido de liberdade é impresso na expressão do Caranguejo. Será um dia de muita importância nos afetos.

Leão

22 de julho a 23 de agosto

Os Leões estão a precisar de inspiração para as suas vidas e de um sentido profundo dentro de si mesmos, sendo essencial desligarem-se da necessidade de aplausos externos. Muitos irão sentir um desalinhamento com tarefas profissionais que não ofereçam um sentido de criatividade. O eclipse lunar total em Virgem, a 3, convida os Leões a olharem para dentro e perceberem o que os motiva e, a partir daí, criarem planos detalhados de como devem prosseguir para tornar essas visões internas em projetos úteis ao mundo. O dia 6 trará uma redefinição do espírito de compromisso nas relações afetivas. Um dos elementos fincará o pé na sua necessidade de independência.

Virgem

23 de agosto a 23 de setembro

A sensibilidade ao meio ambiente estará elevada no dia 2, sendo importante proteger-se não só ao nível físico, reforçando o sistema imunitário, como também ao nível psicológico e emocional, pois será demasiado fácil atingirem os seus pontos fracos. O eclipse lunar total, a 3, no signo de Virgem, irá expor aos virginianos o lugar onde estão presos e do qual precisam de se libertar, mesmo que esse lugar seja de desvalorização interna. Trata-se de um período fenomenal para a busca de técnicas que permitam transcender sentimentos de dúvida, culpa ou vergonha. De 6 a 8, os astros indicam uma grande necessidade de reorganização e a possibilidade de uma atitude mais reservada e solitária.

Balança

23 de setembro a 23 de outubro

As relações estão sob uma lupa, algumas convidando a uma nova liberdade e outras desaparecendo, deixando um rasto de desilusão. Os nativos de Balança precisam de uma nova autenticidade e de construir ou renovar parcerias de forma que estas sejam baseadas numa dinâmica equilibrada entre o dar e o receber. O eclipse lunar a 3, em Virgem, trará um espírito de reflexão e de purificação interna. O dia 5 será pautado por falta de energia e alguma desmotivação. O dia 6 obrigará a uma reflexão profunda sobre as relações afetivas, nas quais se adivinham negociações sobre a estrutura da relação a dois. Nem todas as relações sobreviverão a estas negociações.

Escorpião

23 de outubro a 22 de novembro

Uma nova paisagem de desejos surge em muitos escorpiões, que se sentem diferentes e com vontade de novas experiências. Tudo isto pode parecer confuso e, simultaneamente, inspirador. No eclipse lunar em Virgem, a 3, evidenciar-se-á aquilo que é para ser largado e iluminar-se-ão os novos desejos que estão a emergir. Os dias 7 e 8 têm tudo para ser fortes no que se refere às comunicações e pautados por muita energia física e mental. Esta terá de ser usada da melhor maneira, sendo importante evitar discussões ou pessoas com quem haja desalinhamento. Esses dias estarão carregados de energia espiritual; por isso, os escorpiões que se identificarem com algum tipo de prática espiritual retirarão grande benefício dos astros.

Sagitário

22 de novembro a 21 de dezembro

Dias de pouca clareza para os nativos deste signo. O dia 2 representará algum tipo de desafio para os sagitarianos, encontrando-se no meio de fogo cruzado que não lhes diz respeito, mas que tem tudo para os deixar com os nervos em franja. Será intenso, mas passageiro. O eclipse lunar a 3, em Virgem, colocará os sagitarianos num espaço de dúvida entre o que é real e o que é verdadeiro. A exposição das crenças individuais levará a uma crise pessoal daquilo que tem sido a orientação das suas ideologias ou princípios filosóficos. O dia 6 promoverá novas experiências na vida afetiva, em que há um forte sentimento de construção a dois. Um sentimento de idealização e de pouca clareza tem tudo para estar presente.

Capricórnio

21 de dezembro a 20 de janeiro

Adivinha-se grande necessidade de ordem no meio de dias tensos. Os dias 2 e 3 serão perfeitos para organizar os aspetos mais práticos da vida e promover silêncio e paz. O eclipse lunar em Virgem, a 3, mostrará os limites da entrega dos capricornianos às suas rotinas, havendo uma pressão emocional resultante de todas as obrigações a que se sujeitam. Essa pressão poderá também estar relacionada com o stress relacional que muitas vezes experimentam. Novas relações ganham forma ou reestruturam-se, sendo um período de transformação dos afetos. Neste campo afetivo, os astros sugerem experiências permeadas por um espírito de aventura e liberdade.

Aquário

20 de janeiro a 18 de fevereiro

Alguns aquarianos não estão com a melhor habilidade na comunicação e terão desafios nesse sentido, seja porque no trabalho têm de assimilar uma quantidade gigante de informação e se sentem aquém da tarefa, seja porque há temas que surgem nas suas vidas pessoais que lhes dão um nó na cabeça. O eclipse lunar a 3, em Virgem, levará os aquarianos a um limite relativamente a neuras que tenham ou a manias das quais não estão completamente conscientes, tornando-se clara a necessidade de aprenderem a lidar com o desconforto daquilo que não se pode controlar. O dia 7 tem tudo para ser permeado por uma energia compulsiva. Não será o melhor dia para conversas sérias ou para estar com pessoas instáveis.

Peixes

18 de fevereiro a 20 de março

Parabéns, Peixes! Quem faz anos por estes dias terá uma revolução solar de mudanças profundas e de grandes questionamentos de fé. Os astros apostam num ano benfazejo. Atualmente, preveem-se ciclos de clareza e confusão sobre o que almejam. Devido à retrogradação de Mercúrio neste signo, o cuidado com a comunicação será fundamental, assim como a atenção aos detalhes. Trata-se de um bom período para sonhar e planear à distância. O eclipse lunar em Virgem, a 3, trará questões ou pessoas do passado, seja através da memória, seja através de situações ou de pessoas que fazem lembrar outros tempos. A clareza e o discernimento servirão à libertação de bagagens desnecessárias. De 6 a 8, os Peixes devem contar com intuições e transcendência.