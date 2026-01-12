O nosso website armazena cookies no seu equipamento que são utilizados para assegurar funcionalidades que lhe permitem uma melhor experiência de navegação e utilização. Ao prosseguir com a navegação está a consentir a sua utilização. Para saber mais sobre cookies ou para os desativar consulte a Politica de Cookies Medialivre

Máxima

Moda / Tendências

Golden Globes 2026. Os looks que dominaram o tapete vermelho

Em Los Angeles, o tapete vermelho transforma-se no epicentro da elegância, onde cinema, televisão e alta-costura se encontram. Entre silhuetas ousadas e escolhas que definem tendências, destacamos as celebridades mais bem vestidas da cerimónia.

Looks de celebridades no tapete vermelho dos Golden Globes em Los Angeles
Looks de celebridades no tapete vermelho dos Golden Globes em Los Angeles Foto: Getty Images / Collage: Safiya Ayoob
12 de janeiro de 2026 às 03:43 Safiya Ayoob
Zoë Kravitz em Saint Laurent
Foto: Getty Images
1 de 49 / Zoë Kravitz em Saint Laurent
Hannah Einbinder
Foto: Getty Images
2 de 49 / Hannah Einbinder
Pamela Anderson em Ferragamo
Foto: Getty Images
3 de 49 / Pamela Anderson em Ferragamo
Ariana Grande em Vivienne Westwood
Foto: Getty Images
4 de 49 / Ariana Grande em Vivienne Westwood
Zoey Deutch em Prada
Foto: Getty Images
5 de 49 / Zoey Deutch em Prada
Hailee Steinfeld em Prada
Foto: Getty Images
6 de 49 / Hailee Steinfeld em Prada
Renate Reinsve em Louis Vuitton
Foto: Getty Images
7 de 49 / Renate Reinsve em Louis Vuitton
Jennifer Lawrence em Givenchy
Foto: Getty Images
8 de 49 / Jennifer Lawrence em Givenchy
Charli XCX em Saint Laurent
Foto: Getty Images
9 de 49 / Charli XCX em Saint Laurent
Rose Byrne em Chanel
Foto: Getty Images
10 de 49 / Rose Byrne em Chanel
Teyana Taylor em Schiaparelli Haute Couture
Foto: Getty Images
11 de 49 / Teyana Taylor em Schiaparelli Haute Couture
Tessa Thompson em Balenciaga
Foto: Getty Images
12 de 49 / Tessa Thompson em Balenciaga
Kate Hudson em Armani Prive
Foto: Getty Images
13 de 49 / Kate Hudson em Armani Prive
Aimee Lou Wood
Foto: Getty Images
14 de 49 / Aimee Lou Wood
Nikki Glaser
Foto: Getty Images
15 de 49 / Nikki Glaser
Eva Victor em Loewe
Foto: Getty Images
16 de 49 / Eva Victor em Loewe
Brittany Snow em Danielle Frankel
Foto: Getty Images
17 de 49 / Brittany Snow em Danielle Frankel
Zuri Hall
Foto: Getty Images
18 de 49 / Zuri Hall
Lisa em Jacquemus SS26 RTW
Foto: Getty Images
19 de 49 / Lisa em Jacquemus SS26 RTW
Justine Lupe em Armani Privé FW21 Couture
Foto: Getty Images
20 de 49 / Justine Lupe em Armani Privé FW21 Couture
Sara Foster em Monique Lhuillier
Foto: Getty Images
21 de 49 / Sara Foster em Monique Lhuillier
Chase Sui Wonders em Balenciaga
Foto: Getty Images
22 de 49 / Chase Sui Wonders em Balenciaga
Sabrina Elba em Guy Laroche FW02 RTW
Foto: Getty Images
23 de 49 / Sabrina Elba em Guy Laroche FW02 RTW
Priyanka Chopra Jonas em Dior
Foto: Getty Images
24 de 49 / Priyanka Chopra Jonas em Dior
Rei Ami em Thom Browne
Foto: Getty Images
25 de 49 / Rei Ami em Thom Browne
Jackie Tohn em Rahaminov Diamonds
Foto: Getty Images
26 de 49 / Jackie Tohn em Rahaminov Diamonds
Ayo Edebiri em Chanel
Foto: Getty Images
27 de 49 / Ayo Edebiri em Chanel
Ginnifer Goodwin em Armani
Foto: Getty Images
28 de 49 / Ginnifer Goodwin em Armani
Jennifer Garner em Cong Tri
Foto: Getty Images
29 de 49 / Jennifer Garner em Cong Tri
Liza Koshy em vintage Donna Karan
Foto: Getty Images
30 de 49 / Liza Koshy em vintage Donna Karan
Leighton Meester em Miu Miu
Foto: Getty Images
31 de 49 / Leighton Meester em Miu Miu
Amelia Gray em Swarovski
Foto: Getty Images
32 de 49 / Amelia Gray em Swarovski
Selena Gomez em Chanel
Foto: Getty Images
33 de 49 / Selena Gomez em Chanel
Elle Fanning em Gucci
Foto: Getty Images
34 de 49 / Elle Fanning em Gucci
Erin Doherty em Louis Vuitton
Foto: Getty Images
35 de 49 / Erin Doherty em Louis Vuitton
Dakota Fanning em Vivienne Westwood
Foto: Getty Images
36 de 49 / Dakota Fanning em Vivienne Westwood
Kristen Bell em Giorgio Armani
Foto: Getty Images
37 de 49 / Kristen Bell em Giorgio Armani
Emily Blunt em Louis Vuitton
Foto: Getty Images
38 de 49 / Emily Blunt em Louis Vuitton
Jenna Ortega em Dilara Findikoglu
Foto: Getty Images
39 de 49 / Jenna Ortega em Dilara Findikoglu
Inga Ibsdotter Lilleaas em Loewe
Foto: Getty Images
40 de 49 / Inga Ibsdotter Lilleaas em Loewe
Amanda Seyfried em Versace
Foto: Getty Images
41 de 49 / Amanda Seyfried em Versace
Odessa A'zion em vintage Dolce & Gabbana
Foto: Getty Images
42 de 49 / Odessa A'zion em vintage Dolce & Gabbana
Mia Goth em Dior
Foto: Getty Images
43 de 49 / Mia Goth em Dior
Julia Roberts em Armani Privé
Foto: Getty Images
44 de 49 / Julia Roberts em Armani Privé
Jessie Buckley em Dior
Foto: Getty Images
45 de 49 / Jessie Buckley em Dior
Ana de Armas em Louis Vuitton
Foto: Getty Images
46 de 49 / Ana de Armas em Louis Vuitton
Kirsten Dunst em Tom Ford
Foto: Getty Images
47 de 49 / Kirsten Dunst em Tom Ford
Emma Stone em Louis Vuitton
Foto: Getty Images
48 de 49 / Emma Stone em Louis Vuitton
Ryan Destiny
Foto: Getty Images
49 de 49 / Ryan Destiny

black feathered Dolce & Gabbana

