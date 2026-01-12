Moda / Tendências12 de janeiro de 2026 às 03:43 Safiya Ayoob
Golden Globes 2026. Os looks que dominaram o tapete vermelho
Em Los Angeles, o tapete vermelho transforma-se no epicentro da elegância, onde cinema, televisão e alta-costura se encontram. Entre silhuetas ousadas e escolhas que definem tendências, destacamos as celebridades mais bem vestidas da cerimónia.
1 de 49 / Zoë Kravitz em Saint Laurent
2 de 49 / Hannah Einbinder
3 de 49 / Pamela Anderson em Ferragamo
4 de 49 / Ariana Grande em Vivienne Westwood
5 de 49 / Zoey Deutch em Prada
6 de 49 / Hailee Steinfeld em Prada
7 de 49 / Renate Reinsve em Louis Vuitton
8 de 49 / Jennifer Lawrence em Givenchy
9 de 49 / Charli XCX em Saint Laurent
10 de 49 / Rose Byrne em Chanel
11 de 49 / Teyana Taylor em Schiaparelli Haute Couture
12 de 49 / Tessa Thompson em Balenciaga
13 de 49 / Kate Hudson em Armani Prive
14 de 49 / Aimee Lou Wood
15 de 49 / Nikki Glaser
16 de 49 / Eva Victor em Loewe
17 de 49 / Brittany Snow em Danielle Frankel
18 de 49 / Zuri Hall
19 de 49 / Lisa em Jacquemus SS26 RTW
20 de 49 / Justine Lupe em Armani Privé FW21 Couture
21 de 49 / Sara Foster em Monique Lhuillier
22 de 49 / Chase Sui Wonders em Balenciaga
23 de 49 / Sabrina Elba em Guy Laroche FW02 RTW
24 de 49 / Priyanka Chopra Jonas em Dior
25 de 49 / Rei Ami em Thom Browne
26 de 49 / Jackie Tohn em Rahaminov Diamonds
27 de 49 / Ayo Edebiri em Chanel
28 de 49 / Ginnifer Goodwin em Armani
29 de 49 / Jennifer Garner em Cong Tri
30 de 49 / Liza Koshy em vintage Donna Karan
31 de 49 / Leighton Meester em Miu Miu
32 de 49 / Amelia Gray em Swarovski
33 de 49 / Selena Gomez em Chanel
34 de 49 / Elle Fanning em Gucci
35 de 49 / Erin Doherty em Louis Vuitton
36 de 49 / Dakota Fanning em Vivienne Westwood
37 de 49 / Kristen Bell em Giorgio Armani
38 de 49 / Emily Blunt em Louis Vuitton
39 de 49 / Jenna Ortega em Dilara Findikoglu
40 de 49 / Inga Ibsdotter Lilleaas em Loewe
41 de 49 / Amanda Seyfried em Versace
42 de 49 / Odessa A'zion em vintage Dolce & Gabbana
43 de 49 / Mia Goth em Dior
44 de 49 / Julia Roberts em Armani Privé
45 de 49 / Jessie Buckley em Dior
46 de 49 / Ana de Armas em Louis Vuitton
47 de 49 / Kirsten Dunst em Tom Ford
48 de 49 / Emma Stone em Louis Vuitton
49 de 49 / Ryan Destiny
black feathered Dolce & Gabbana
