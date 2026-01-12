O nosso website armazena cookies no seu equipamento que são utilizados para assegurar funcionalidades que lhe permitem uma melhor experiência de navegação e utilização. Ao prosseguir com a navegação está a consentir a sua utilização. Para saber mais sobre cookies ou para os desativar consulte a Politica de Cookies Medialivre

As mais bem vestidas e os looks falhados dos Golden Globes 2026

Houve glamour absoluto, houve escolhas inesperadas e houve looks que nos fizeram inclinar ligeiramente a cabeça - em reflexão, claro. Nos Globos de Ouro 2026, a passadeira vermelha foi o palco perfeito para confirmar que estilo não é consenso, é conversa. E ainda bem.

Jennifer Lawrence
Jennifer Lawrence Foto: Getty Images
12 de janeiro de 2026 às 12:30 Máxima

Os looks irrepreensíveis

Jennifer Lawrence
Jenna Ortega em Dilara Findikoglu Foto: Getty Images
Jennifer Lawrence
Selena Gomez em Chanel Foto: Getty Images
Jennifer Lawrence
Odessa A’Zion em Dolce & Gabbana vintage Foto: Getty Images
Jennifer Lawrence
Chase Infiniti em Louis Vuitton Foto: Getty Images
Jennifer Lawrence
Emma Stone em Louis Vuitton Foto: Getty Images
Jennifer Lawrence
Mia Goth em Dior Foto: Getty Images
Jennifer Lawrence
Lisa em Jacquemus Foto: Getty Images
Jennifer Lawrence
Teyana Taylor em Schiaparelli Foto: Getty Images
Jennifer Lawrence
Pamela Anderson em Ferragamo Foto: Getty Images
Jennifer Lawrence
Charli XCX em Saint Laurent Foto: Getty Images

As tentativas ao lado

Jennifer Lawrence
Jennifer Lawrence em Givenchy Foto: Getty Images
Jennifer Lawrence
Rose Byrne em Dior Foto: Getty Images
Jennifer Lawrence
Jennifer Lopez em vintage Jean-Louis Scherrer Foto: Getty Images
Jennifer Lawrence
Inga Ibsdotter Lilleaas em Loewe Foto: Getty Images
Jennifer Lawrence
Nikki Glaser Foto: Getty Images
Jennifer Lawrence
Sara Foster em Monique Lhuillier Foto: Getty Images
Jennifer Lawrence
Jackie Tohn em Rahaminov Diamonds Foto: Getty Images
Jennifer Lawrence
Aimee Lou Wood em Vivienne Westwood Foto: Getty Images
Jennifer Lawrence
Ryan Destiny Foto: Getty Images
Jennifer Lawrence
Claire Danes nos Globos de Ouro de 2026 Foto: Getty Images
Jennifer Lawrence
Amy Poehler Foto: Getty Images
Jennifer Lawrence
Kristen Bell em Giorgio Armani Privé Foto: Getty Images
