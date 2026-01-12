As mais bem vestidas e os looks falhados dos Golden Globes 2026

Houve glamour absoluto, houve escolhas inesperadas e houve looks que nos fizeram inclinar ligeiramente a cabeça - em reflexão, claro. Nos Globos de Ouro 2026, a passadeira vermelha foi o palco perfeito para confirmar que estilo não é consenso, é conversa. E ainda bem.