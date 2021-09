Este é o óleo de culto que repara totalmente a pele em apenas oito horas

Não é por acaso que é apelidado de magic oil. Desenvolvido em 2013, o Abeille Royale Youth Watery Oil tem a textura rica de um óleo, o poder de um sérum e a leveza de uma água num só frasco. Os resultados são imediatos, notáveis desde a primeira aplicação. Não é também de estranhar que se tenha tornado num bestseller assim que foi lançado!

Foi reformulado pela primeira vez em 2017, tornou-se no óleo Nº1 na Ásia e conquistou entretanto 19 prémios internacionais – a cada 26 segundos é vendido mundialmente um frasco. Mas nem por isso a Guerlain decidiu cruzar os braços. Pioneira no estudo da ciência dos produtos da abelha, foi mais longe e continua a revolucionar o mundo da beleza graças à inovação contínua. E aí está o novo Abeille Royale Advanced Youth Watery Oil : mais eficiente, natural e com resultados duradouros e preciosos para uma pele mais jovem!

Muito antes de surgir o hype dos benefícios do mel para a pele, já a Guerlain tinha identificado o formidável potencial e notável eficácia dos ingredientes que provêm desta maravilha da natureza. Com um conhecimento científico incomparável e anos de pesquisa intensa, a Guerlain desafia os próprios limites a cada ano e procura desenvolver um cuidado de pele cada vez mais inovador, direcionado e eficaz. A prova do sucesso é a linha Abeille Royale.

Com olhos postos no poder dos produtos apícolas de reparar os sinais visíveis de envelhecimento, a Guerlain apostou no Beelab, uma plataforma criada pela maison francesa para encontrar soluções para questões fundamentais sobre as propriedades dos ingredientes ativos das abelhas, selecionar novas matérias-primas naturais e encontrar novas aplicações cosméticas para a pele. Tudo isto enquanto reforça a importância de preservar, cuidar e respeitar as abelhas e o ambiente.

O frasco icónico foi também redesenhado em linha com os códigos luxuosos da maison Guerlain. Desenvolvido com 10% de vidro reciclado, o óleo Abeille Royale mantém a silhueta harmoniosa e o ultraluxuoso acabamento em metal dourado, com a pipeta a dispensar facilmente e na perfeição a quantidade certa de produto a usar. Já a embalagem é feita de cartão reciclado e foi desenhada de forma a ajustar-se ao tamanho do frasco e, assim, reduzir a embalagem ao estritamente necessário.

Q&A com Cécile Lochard, diretora de sustentabilidade da Guerlain

1. A sustentabilidade é um grande compromisso para uma marca como a Guerlain. O objetivo é tornar a Guerlain uma marca totalmente sustentável?

Nos últimos anos, a Guerlain progrediu significativamente na estruturação da abordagem para a sustentabilidade e na singularidade da casa: uma marca voltada para a natureza com a abelha do centro. Como resultado de um histórico de 14 anos, temos orgulho em trabalhar a sustentabilidade desde a fórmula dos produtos até ao fim da vida útil dos mesmos, desde a origem sustentável ao ecodesign e à transparência, seguindo os padrões da LVMH (o grupo detentor da marca) e os standards externos como metodologia para nos aperfeiçoarmos sempre.

Durante vários anos, a Guerlain tem-se comprometido com a formulação ecológica e o ecodesign como formas de inovação sustentável. Para cumprir esse objetivo, as nossas prioridades de desenvolvimento têm estado claramente orientadas para a investigação de fórmulas mais naturais e para a oferta de embalagens com menor impacto ambiental. Cada fórmula Guerlain deve cumprir um mínimo de 90% de ingredientes de origem natural, sempre que possível. No ecodesign, seguimos a máxima dos 3R: reduzir, reutilizar, reciclar. No que toca à sustentabilidade, lideramos o caminho em termos de transparência e rastreabilidade no setor de luxo. Para nós, a qualidade excecional dos nossos produtos exige total transparência sem medo. Estamos ainda a tomar ações concretas para o clima, a fim de reduzir a pegada e proteger os seres vivos que dependem do clima. O objetivo é atingir a neutralidade de carbono até 2030. O compromisso com a preservação da biodiversidade é um passo fundamental para a Guerlain. O compromisso com estas questões fundamentais permite-nos retribui à natureza, mais uma vez com a proteção e segurança das abelhas como parte central.

2. Considerando o crescimento exponencial da população e do impacto consequente nos ecossistemas das abelhas, ainda vamos a tempo de salvar as abelhas da diminuição para números alarmantes ou extinção?

Acredito que ainda podemos participar para trabalhar na melhoria dos danos causados pelo Homem às abelhas. A preservação das abelhas está no centro do compromisso da maison com a sustentabilidade há mais de 10 anos. A nossa urgência em agir ecoa a realidade que estas guardiãs da biodiversidade enfrentam. Cerca de 75% das plantas cultivadas e 90% das plantas com flores silvestres dependem de polinizadores, a maioria dos quais são abelhas. Ao polinizar as plantas com flores, as abelhas garantem a reprodução de inúmeras espécies de plantas e não menos do que um terço do abastecimento de alimentos no mundo. Fazer a nossa parte (e ainda mais...) para proteger as abelhas pareceu óbvio. Com esse objetivo em mente, criamos parcerias importantes dedicadas às abelhas.

3. Não é habitual associar a ideia de sustentabilidade a uma marca de luxo como a Guerlain. Quais são os pontos-chave que precisam de ser preservados para que uma marca continue a ser vista como luxuosa?

Concordo plenamente com o facto de que o luxo tem a função de liderar o caminho em relação à sustentabilidade, sendo que o luxo sempre defendeu a exemplaridade. Sempre foi um precursor, por isso deve percorrer um ângulo sustentável também. Hoje, parece-me que o padrão do valor da exemplaridade está a tornar-se a sustentabilidade. Do meu ponto de vista, os players do luxo devem conciliar dois requisitos: o da criação e inovação – sem os quais nada seria possível neste setor – e o da preservação do ambiente natural, cultural e social. À medida que os clientes se tornam cada vez mais conscientes, o nosso compromisso histórico com a sustentabilidade na cadeia de valor permite-nos conectar, aprofundar a lealdade e a relevância da marca. E assim desenvolver uma Art of Beauty mais focada no desenvolvimento sustentável. O desempenho e a segurança das nossas fórmulas continuam a ser prioridades absolutas.

Mais do que nunca, as gerações mais jovens – Millennials e Gen Z – estão à procura de uma beleza mais green, segura e sustentável. Esta é a revolução do luxo em curso: uma nova era da transparência, que está em alta, mas que permite também revelar e enaltecer a excelência artesanal e os já elevados padrões de qualidade.

4. Qual é a ambição, estratégia e sonho como diretora de sustentabilidade da Guerlain?

Porque nenhum produto pode ser desejável sem uma sociedade sustentável, estamos empenhados em garantir que os produtos Guerlain e a forma como são produzidos tenham um impacto positivo em todo o nosso ecossistema e regiões onde trabalhamos, e para que a maison contribua ativamente para um futuro melhor. As ambições da Guerlain são atingir 100% das icónicas matérias-primas através de canais de produção sustentáveis até 2026. A nossa meta é também atingir mais de 90% de ingredientes de origem natural na totalidade dos cuidados de pele até ao final de 2023 e nas inovações de maquilhagem gradualmente. Esperamos assim ser uma maison de luxo de referência em termos de naturalidade. Até 2022, vamos garantir 100% de rastreabilidade para todos os nossos produtos. Além disso, a Guerlain visa a neutralidade de carbono até 2030. Por último, até 2021, a meta de impacto social positivo é ter 100% dos trabalhadores da Guerlain a participar no dia de voluntariado da Bee School e a treinar 50 apicultoras nas Reservas da Biosfera da UNESCO até 2026.

Acredito que estamos num momento crítico. Podemos ver como as grandes mudanças estão a acelerar. Com vontade de propósito, empatia, cuidado, respeito e naturalidade. Gosto de trabalhar para um casa que mistura artesanato e natureza, tão perfeitamente enraizados no ADN. Acredito que a minha visão green para o luxo (escrevi um livro há 10 anos sobre o assunto) é a aliança entre criatividade e a sustentabilidade.