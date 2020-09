Esta app permite conhecer as fragrâncias de um perfume antes de o comprar

A Puig colaborou com a Penhaligon's na criação do Magic Monocle, a ferramenta digital em questão. Esta ainda está a ser testada pelas boutiques Penhaligon's no Reino Unido e da Ásia.



Loja Penhaligon’s e a nova tecnologia de perfumaria Foto: Penhaligon’s







AILICE, inspirada no filme Alice Through The Looking Glass, pretende que o consumidor consiga descobrir que ingredientes estão presentes numa fragância e permite que o mesmo crie uma lista de desejos de perfumes para experimentar ou comprar mais tarde.

AILICE - informações sobre as fragâncias Foto: Penhaligon's







Ao chegar a uma perfumaria, o cliente é convidado a digitalizar um código QR com o smartphone. A partir deste momento, quando for focar a câmara nos frascos ou embalagens, a AILICE analisa a informação recebida através de uma base de dados de fragâncias e apresenta os resultados no ecrã do telemóvel - aparece a família olfativa de todas as fragâncias em foco, bem como os ingredientes dominantes. A ferramenta também fornece informação sobre produtos disponíveis na perfumaria que correspondem às preferências do cliente.