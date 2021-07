A rotina mais simples de sempre para uma pele bonita e saudável

Conhecida pela sua rotina minimalista, a marca de origem francesa do Grupo Naus mantém os seus valores que ditam que menos é mais, dando primazia à qualidade em vez da quantidade. Neste sentido, as fórmulas e a qualidade dos ingredientes dos produtos Etat Pur permanecem iguais, mas houve uma renovação no seu design de embalagens, para um look mais clean e elegante. Cláudia Carvalho, a brand manager da Etat Pur, afirma que "com esta nova imagem, damos um passo em direção a uma modernização da marca, mais próxima da filosofia que defendemos."

A gama de produtos Etat Pur. Foto: D.R.

Uma das particularidades que distingue a Etat Pur é se baseia em três regras: limpar, agir, hidratar. "Queremos destacar-nos das rotinas de 12 passos que eram muito populares até há bem pouco tempo, e concentrar-nos em menos, mas mais eficazes, produtos de cuidados da pele" disse à Máxima Virginie Couturaud, farmacêutica e especialista em cosmetologia, quando a marca chegou ao mercado português.



Com esta filosofia, a Etat Pur criou duas gamas de produtos separadas e complementares, a Pure Skincare, "sem ingredientes ativos, para limpar e hidratar a pele todos os dias, a fim de reforçar os seus recursos naturais e preservar a sua saúde, graças à formulação biomimética." E também a gama Pure Actives, "para tratar preocupações específicas da pele apenas quando é necessário. Uma solução específica para cada preocupação cutânea" explica a especialista."Um passo crucial em qualquer rotina é a limpeza, pois permite que os passos seguintes penetrem devidamente na pele. Estudámos ingredientes-chave para responder especificamente a cada preocupação: ácido hialurónico, ácido cítrico, enoxolona ou glabridina, para citar alguns" disse, na altura.

Gel matificante da marca Etat Pur. Foto: D.R.

Se quer conhecer o seu tipo de pele e qual os melhores produtos, a marca disponibilidade um formulário rápido de diagnóstico que pode ser feito aqui.