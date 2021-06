Vá para fora por dentro

O hotel fica mesmo ao lado da estação do Monte do Estoril, por isso deixámos o carro em casa e apanhámos o comboio para Cascais. Até lá, vai a descansar as vistas, e as ideias, sobre o mar e chega logo em modo zen. A ideia é chegar uma hora antes e dar umas braçadas na piscina interior, nesta altura pode reservá-la só para si e, uma vez lá dentro, experimente o jato que massaja o pescoço e costas. Vai lá voltar algumas vezes. Aconselha-se um circuito de banho turco e/ou sauna, nós somos team sauna, entrámos duas vezes intercalando com duches frios. O corpo mostra logo felicidade: os músculos relaxam, o batimento cardíaco suaviza, os poros da pele a abrir, a preparação perfeita para mergulhar no tratamento e aproveitar os seus nutrientes.

A piscina interior do spa da L'Occitane en Provence Foto: D.R.

Poucas são as massagens que começam com uma lavagem de pés, só nos spas experimentados, sofisticados ou de inspiração asiática. A chegada da L’Occitane ao spa do Intercontinental fez toda a diferença, não apenas pelos seus produtos naturais e puros (antes da Natureza estar na moda, isto é, desde 1976), mas porque sempre privilegiou a viagem dos sentidos ajudada por aromas e texturas. É assim nos seus produtos de venda ao público, e nos rituais de cabine. Assim, depois de um chá de ervas provençais - a LOccitane é de Provença e transporta a sua poesia e simplicidade para os seus rituais – a lavagem de pés com espuma de lavanda, é um começo muito auspicioso desta massagem de assinatura, a mais completa do spa: a Discovery Provençal Journey.

Na marquesa, e depois de algumas respirações profundas com inalação de óleos essenciais, a alfazema e a laranja estarão sempre presentes, inicia-se uma viagem de relaxamento profundo que culmina numa tranquilidade total, apesar de os movimentos serem um crescendo virtuoso e envolvente. A finalizar, um pequeno facial à base de murta e flor de immortelle, comumente conhecida como erva do caril. Nenhum milímetro do corpo fica esquecido, e faz toda a diferença. Impressionou-nos o trabalho subtil na barriga e no couro cabeludo, onde a maioria dos massagistas não se aventura, é uma massagem completa, equilibrada e muito recomendável, é como uma aragem de sul, reconfortante e fresca.

A sala de massagens e tratamentos Foto: D.R.

Pode escolher o nível de pressão dos movimentos, pedir até uma insistência em zonas mais tensas, como as costas, ou mais cansadas, como as pernas. Existem variações e cruzamento de técnicas que estimulam a circulação e aliviam tensões e stress: dos deslizamentos suecos, à acupressão chinesa ou aos movimentos longos e amassos típicos de Bali, mas também se aplicam movimentos de drenagem linfática e estimulação dos tecidos para melhorar a circulação, eliminar retenções e toxinas - e sair de lá a planar e a cheirar a campo. Existem ainda exfoliações completas, envolvimentos e máscaras corporais, e cuidados direcionados para mãos ou pés, costas ou pernas - mas esta massagem é quase um pacote inteiro.

Alguns dos produtos da L'Occitane en Provence Foto: D.R.

Para o rosto, o spa oferece cinco tratamentos específicos, de firmeza para rosto e pescoço, hidratação profunda ou cuidado para a pele sensível, um cuidado masculino e promete o que dedica 45 minutos ao contorno dos olhos. Para ser perfeito, só faltou uma sala de repouso depois da massagem, mas parece que estará pronta muito em breve. Em alternativa, sente-se na varanda do hotel, que se debruça sobre o azul, com um chá, um refresco ou um vinho (porque não?) até voltar a pousar no planeta Terra.