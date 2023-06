Desvendámos o segredo para a vitalidade da pele madura

A sabedoria e a confiança podem aumentar à medida que envelhece mas o mesmo não acontece com os nossos níveis hormonais… Entre os 40 e os 50 anos, com a menopausa, a produção de estrogénio baixa, provocando muitas alterações na pele (e não só). Mas… temos boas notícias: pode atenuar alguns dos efeitos do envelhecimento.

Falamos do Amatist Serum e das Amatist cápsulas. As duas novidades que ampliam a linha Amatist da MartiDerm, a marca de dermocosmética espanhola, autora da gama especializada no combate aos fatores que reduzem a vitalidade da pele madura.

Os dois indispensáveis

Inspirados no poder e cor da ametista, foram desenhados os melhores produtos para a pele: o Amatist Serum, um sérum diário que confere elasticidade, luminosidade e firmeza, e as Amatist Cápsulas, um suplemento alimentar pensado para melhorar o estado geral da pele em idade menopáusica.

1. O sérum mágico

Este não é um sérum qualquer. É concentrado, com poderosos ativos que ajudam a combater os sinais de envelhecimento. Pode ser aplicado de manhã e à noite no rosto, no pescoço e na zona do decote idealmente a seguir ao creme Amatist de dia e/ou de noite.

Pele com elasticidade, hidratada e firme são os resultados que pode esperar. Com a sua textura sedosa, o efeito anti-idade está assegurado!



INGREDIENTES Arginina PCA Phyto-retinol Proteoglicanos Ametista

2. As cápsulas do tempo

Ácido hialurónico e antioxidantes são dois importantes componentes deste suplemento alimentar que melhora o estado da pele.

Basta tomar uma cápsula por dia durante um período mínimo de três meses para obter vitalidade e fortalecer a pele os ossos. Não podia ser mais simples.

Inclui vitamina K2, vitamina D3, zinco e extrato de Ashwagandha. Quatro poderosos agentes que melhoram as funções cognitivas e outros sintomas próprios da idade!



Efeitos Reduz a fadiga Reduz o stress Reduz a ansiedade Reduz as insónias

Rotina completa

Quanto mais forem os cuidados com pele, melhor. Especialmente nesta fase, a pele necessita de fórmulas precisas capazes de oferecer um tratamento que devolva firmeza, maciez, vitalidade e tonicidade através de fórmulas ricas.

Como complemento ao sérum e às cápsulas, pode incorporar na rotina ainda outros dois agentes importantes: o Amatist Day Cream e o Amatist Night Cream.

Hidratação imediata e duradoura garantida! Este é o creme que fará com que a sua pele recupere tonicidade e vitalidade, tornando-se mais firme e luminosa. Com a sua textura suave, revitaliza e confere uma máxima sensação de conforto. Estrutura da pele melhorada! Confie neste creme de noite que reforçará a função de barreira e a função lipídica da sua pele durante as horas de descanso para melhor reter a hidratação e evitar irritações.

A história continua...

O laboratório nasceu em 1952, graças a José Martí Tor, criado a partir da farmácia com o mesmo nome, especializada na elaboração de formulações dermatológicas personalizadas sob prescrição médica.

Já a segunda geração da família criou a marca MartiDerm com produtos inovadores em cosméticos dermatológicos, sempre com os princípios do fundador em mente: rigor, inovação, eficácia e transparência. A marca continua na senda do progresso e mostra que a vitalidade, da pele ou do corpo, pode ser (re)conquistada.



A MartiDerm decidiu não lutar contra a passagem do tempo, mas sim acompanhá-la de forma inteligente, criando uma filosofia smart aging, que pensa nas pessoas e no planeta, e que é muito mais do que cuidado da pele

A gama Amatist da MartiDerm está disponível em farmácias e parafarmácias. Descubra estas e outras novidades no site da MartiDerm.