Beleza em viagem

Estar bonita em qualquer sítio de forma prática e simples – é esta a promessa da oferta que o grupo Cidália Cabeleireiros ao disponibilizar uma das novidades do momento, que são os packs travel size da Kérastase.

De forma a descomplicar a escolha dos produtos de beleza a levar no momento de fazer as malas e ir de férias, a Cidália Cabeleireiros aposta na conversão para miniaturas das gamas mais icónicas de Kérastase, ideais para viagens, para que os seus clientes possam continuar os cuidados capilares mesmo em tempo de férias. "Acreditamos que desta forma os nossos clientes conseguem ir de férias e manter os seus rituais de beleza, porque entendemos que o cuidado tem que se manter, independentemente de onde estivermos", afirma Alexandra Padinha, sócia gerente do Grupo Cidália Cabeleireiros.

O grupo Cidália Cabeleireiros disponibiliza os packs travel size nos seus 18 salões e na sua loja online a preços surpreendentes.