Em 2018, a tendência de beleza nude ou no-make-up make-up continua a ser uma das mais desejadas. Este género de maquilhagem tem como finalidade enaltecer as feições de cada rosto, para uma pele luminosa com destaque nos contornos da face. Atenta ao mercado, a Primark lançou uma coleção com batons, iluminador e contorno, e até sombra de olhos que ajudam a alcançar o tom de pele natural.

A textura dos produtos varia entre o mate e o metálico, mas sempre em tom nude, a fim de celebrar uma maquilhagem subtil.