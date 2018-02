Muitas vezes, os melhores segredos de beleza são muito simples de aplicar no dia a dia. O tratamento facial com gelo é uma alternativa natural que está a ganhar popularidade, graças à sua eficácia para tonificar e rejuvenescer a pele. No entanto, este não é o único benefício desta técnica.

O frio estimula a circulação sanguínea, relaxa os músculos faciais, reduz o inchaço e contribui para a luminosidade da pele. Diminui também a produção de óleo na pele e os poros, ajuda a reduzir a inflamação em situações de acne e minimiza a vermelhidão. O efeito calmante do gelo diminui as olheiras de uma noite mal dormida ou de muito cansaço. Basta enrolar o gelo numa toalha e colocar na região dos olhos durante alguns minutos. Os cubos do gelo podem também ser um bom primer antes da aplicação da base, em especial na zona T. Terá uma pele mais lisa e uma maquilhagem mais duradoura.

Entre as celebridades que já aderiram a este truque de beleza está Kate Moss. Em entrevista à revista W, a modelo revelou que o seu segredo de beleza é pôr gelo na cara de manhã. Também Vanessa Paradis contou à Vogue Paris que o seu truque para reduzir o cansaço é colocar cubos de gelo na cara. "Suaviza a pele drasticamente e deixa-te com um ar fresco."

Paul Newman também metia a cara diretamente dentro de uma taça com cubos de gelo, durante 30 segundos. Os menos corajosos poderão usar uma máscara de gel para os olhos, previamente colocada no congelador.

Apesar dos bons resultados desta técnica, é recomendável que não dispense o creme diário e que aplique o gelo com um lenço de algodão para evitar o contacto direto com a pele e prevenir queimaduras.