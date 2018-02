A atriz Lindsay Lohan revelou no The Wendy Williams Show que está envolvida num novo projeto: a sua própria linha de maquilhagem. Os detalhes sobre a entrada no mundo dos cosméticos são ainda escassos: apenas foi partilhada uma imagem no programa de TV que revela alguns dos produtos da linha como batons, uma base compacta e uma sombra de olhos ou um iluminador (todos em embalagens prateadas).

"Adoro batom e adoro também usá-lo como blush. Mas se tiver um blush em creme, quero poder usá-lo nos meus lábios e não me preocupar em deixá-los demasiados secos depois. Então, desenvolvi um", afirmou ontem Lohan à revista americana W.

Em entrevista a outro canal de televisão americano, o Extra, em dezembro passado, Lindsay também mencionou que irá ter a sua própria fragrância. Resta apenas aguardar o que a eterna Cady de Giras e Terríveis (2004) vai lançar este ano.

Lindsay Lohan tornou-se conhecida na indústria do cinema entre os anos 90 e 2000 pelos papéis de adolescente em filmes como Pai Para Mim... Mãe Para Ti (1998) ou Um Dia de Doidos (2003). Hoje, divide-se como atriz da série britânica Sick Note, que acabou de rodar a sua segunda temporada, a fazer campanha online no

para ser a próxima Batgirl e como empresária e proprietária de um clube noturno em Atenas, na Grécia. Está também a desenhar uma linha de joias e roupas e a construir a sua própria ilha no Dubai.