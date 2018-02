A DVINE é uma marca portuguesa de produtos de cosmética seletiva, do laboratório MEDINFAR, que se inspira na rica região do Douro para criar as suas fórmulas. Os produtos DVINE são enriquecidos com uma fragrância exclusiva criada a partir do aroma essencial do primeiro vinho do Porto de produção totalmente orgânica. A marca representa a nova geração de cuidados de rosto, combinando a pureza dos seus ativos biológicos com a performance dos ingredientes anti-idade de forma inovadora.

Para celebrar o Dia da Mulher, a 8 de março, a DVINE criou um pack de cuidados antienvelhecimento Gold Harvest, que inclui o Sérum Ouro Invencível, com a oferta do Sérum de Olhos Ouro Invencível. Os produtos da linha Gold Harvest têm uma ação intensiva contra as rugas e contra os sinais visíveis de envelhecimento, falta de firmeza, falta de luminosidade e desvitalização da pele.

Este pack especial que celebra o Dia da Mulher contém ainda uma receita saudável, o Bolo Sem Culpas, alusivo ao conceito bio da marca, com um texto criativo que a vai inspirar a relaxar e a cuidar de si e dos outros.

À venda nas farmácias e parafarmácias El Corte Inglés.