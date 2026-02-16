O Eclipse Solar de 17 de fevereiro aproxima-se. Saiba como se preparar

O céu vai voltar a escurecer a 17 de fevereiro de 2026, quando a Lua se posicionar entre o Sol e a Terra. Ao longo da história humana, os eclipses foram sendo associados a transformações em diferentes campos da sociedade e ao nível individual. Astrologicamente, um eclipse traduz-se numa intensificação de energias astrológicas e a área do mapa natal onde ocorre será aquela onde se verificarão transformações nos seis meses seguintes. Ao nível coletivo, costuma afetar os governos e os países. Ao nível individual, um eclipse tem tudo para acelerar mudanças e também para trazer à luz algo que permanecia oculto. Com o eclipse a acontecer do lado do Nodo Norte da Lua, o fator propósito criativo fica mais pronunciado.

Este eclipse solar, o primeiro de 2026, a 28.º grau de Aquário, será visível na Antártida e parcialmente em alguns países de África e da América do Sul, onde apenas um anel do Sol será visível, chamando-se por isso eclipse anular. Ao acontecer no signo de Aquário, desperta os temas do trauma, da libertação e da rebelião. Na saúde, o sistema nervoso e o coração tendem a ser pontos frágeis. Em questões mais materiais, o fator tecnológico fica sob foco. Neste signo, os grupos, o coletivo e as amizades tornam-se centrais para a nossa individualidade. A cruz fixa do zodíaco, composta por Touro, Escorpião, Aquário e Leão, é a que sentirá mais o seu efeito. A possibilidade de libertação de estruturas, padrões emocionais e mentais, e relações que já não vibram na nossa frequência será uma realidade. Urano, regente de Aquário, estará em quadratura a esta Lua Nova, trazendo um efeito ainda mais disruptivo a este ciclo lunar.

Os restantes signos de ar, para além de Aquário, Gémeos e Balança, sentirão os efeitos de uma forma mais fluida, o que muitas vezes significa mais harmoniosa, havendo exceções à regra. Pois nem tudo o que flui é bom. O truque para lidar com Aquário é manter a capacidade de objetividade e clareza em tempos de maior agitação, ao mesmo tempo que ativamos a empatia e o poder do coração.

Nesse dia, não dá para ignorar a conjunção de Vénus, planeta que rege a beleza e as relações, com o Nodo Norte da Lua, símbolo astrológico que encarna a nossa evolução. Esta conjunção sublinha a necessidade de compaixão e de cultivo de beleza ao nosso redor e será intensificada pelo belo trígono entre Mercúrio em Peixes e Júpiter retrógrado em Caranguejo. Os signos de água (Caranguejo, Escorpião e Peixes) serão também profundamente afetados neste eclipse.