A verdade sobre a trágica morte de John F. Kennedy, Jr. e Carolyn Bessette chega ao ecrã

PUB

O casal era frequentemente fotografado em eventos de solidariedade e pelas ruas de Nova Iorque, ela no seu habitual look minimalista em preto total e ele sempre em fatos impecáveis. Tornaram-se referências de elegância na altura, e continuam a sê-lo. Em 2019 assinalaram-se 20 anos da sua morte, e 23 anos após a tragédia a história está prestes a ser retratada no pequeno ecrã.



Por sua vez, o primeiro capítulo de American Sport Story, terá como foco a National Football League (NFL), em particular uma das suas estrelas: Aaron Hernandez . Em 2015, o atleta foi condenado por duplo homicídio e pena de prisão perpétua. Dois anos depois, suicidou-se na cela. Tragédia e amor, portanto, sempre na mira do realizador e produtor que se tornou famoso com a série Glee.