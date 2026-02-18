O envelhecimento da pele começa antes das rugas e a ciência já sabe porquê

Porque é que duas pessoas com a mesma idade podem ter peles tão diferentes? A resposta já não está apenas nos genes, mas na forma como estes se expressam ao longo do tempo. É aqui que entra a epigenética, a área da ciência que estuda como o ambiente e os hábitos diários influenciam a atividade genética sem alterar o ADN.

E é também aqui que a Eucerin foi pioneira com o lançamento do revolucionário HYALURON-FILLER SÉRUM EPIGENETIC, um produto que atua ao nível da idade biológica da pele.

Idade cronológica não é o mesmo que idade biológica

A idade cronológica é simples de calcular: corresponde à idade que realmente temos. Já a idade biológica da pele reflete o seu verdadeiro estado e nem sempre acompanha o número de anos que temos. Com o passar do tempo, alguns genes associados à juventude cutânea tornam-se menos ativos, um processo conhecido como silenciamento epigenético. O resultado é uma pele menos firme, menos luminosa e com sinais de envelhecimento mais visíveis.

Segundo a investigação da Eucerin, estas alterações epigenéticas são a principal causa do envelhecimento da pele. A exposição solar, o tabagismo, stress, são tudo hábitos e estilos de vida que vão originar o silenciamento dos genes, e por isso, surgem os sinais de envelhecimento. A boa notícia é que são reversíveis.

Age Clock: a tecnologia que mede a idade da pele e ajuda a reverter os sinais de envelhecimento

Após mais de 15 anos de investigação e o estudo de mais de 50 mil ativos, a Eucerin desenvolveu a tecnologia patenteada Age Clock, um algoritmo inovador que mede a idade biológica da pele com base em padrões epigenéticos.

Esta tecnologia permitiu identificar o ingrediente capaz de atuar diretamente nas marcas epigenéticas do envelhecimento e ajudar a manter ativos os genes da longevidade cutânea.

Epicelline®: o ingrediente que desperta os genes da juventude

O coração da fórmula do HYALURON-FILLER SÉRUM EPIGENETIC é a Epicelline®, um ingrediente inovador que ajuda a reverter alterações epigenéticas associadas ao envelhecimento da pele.

Ao atuar sobre as marcas epigenéticas associadas ao envelhecimento, a Epicelline® contribui para manter ativos genes silenciados, promovendo uma atividade celular mais próxima da pele jovem. Estudos in vitro demonstram melhorias na arquitetura epidérmica e no aumento da densidade da pele envelhecida*.

Resultados visíveis em apenas quatro semanas

A eficácia do sérum é comprovada por estudos clínicos e por estudos de consumidor. Em apenas quatro semanas de utilização, duas vezes por dia, o HYALURON-FILLER SÉRUM EPIGENETIC demonstrou reverter 10 sinais de envelhecimento, que se traduzem numa aparência até 5 anos mais jovem**:

- Firmeza

- Efeito lifting

- Rugas

- Linhas finas

- Contornos do rosto

- Hidratação

- Luminosidade

- Rejuvenescimento

- Uniformização

- Suavidade

Os resultados incluem até -78% redução do volume das rugas***, melhoria da firmeza, maior hidratação e uma aparência globalmente mais jovem e revitalizada.

O envelhecimento da pele começa antes das rugas e a ciência já sabe porquê



Uma nova geração de cuidado anti-idade

Com textura leve e rápida absorção, este sérum foi pensado para mulheres que procuram resultados visíveis, aliados a uma abordagem científica avançada. Mais do que atuar à superfície, o HYALURON-FILLER SÉRUM EPIGENETIC trabalha na base da longevidade da pele, ajudando a funcionar como uma pele mais jovem.

Quando a ciência avança, a pele acompanha. E esta revolução começa nos genes.

*Falckenhayn C et al, Identification of dihydromyricetin as a natural DNA methylation inhibitor with rejuvenating activity in human skin. Front Aging. 2024 Março.

**Estudo clínico após 2 e 4 semanas com 43 voluntários respetivamente. Estudo de consumidor com 160 mulheres. Utilização do sérum epigenetic durante 4 semanas.

***Estudo clínico com 43 voluntários, utilização bidiária do sérum epigenetic durante 4 semanas. Medição in vivo da área do contorno de olhos. Resultado individuais podem variar.

****Estudo clínico com 72 voluntários, que aplicaram o sérum Epigenetic duas vezes por dia, durante 8 semanas. A imagem corresponde aos resultados após 4 semanas. Os resultados individuais podem variar.