Hermès lança linha de maquilhagem e cuidados de pele

De acordo com o site Business of Fashion, a nova linha de Beleza da Hermès será fabricada entre França e Itália e incluirá produtos de tratamento e maquilhagem, sempre em embalagens sem plástico. Esta não é a estreia da marca de luxo no mundo da cosmética uma vez que já existe uma linha de fragrâncias e um hidratante de corpo e mãos.

Axel Dumas, diretor executivo da marca, disse ao BoF: "para se tornar numa marca de beleza global, a Hermès precisa de estar incluída em três eixos – tratamento, maquilhagem e fragrâncias. Já que os perfumes Terre d'Hermès e Twilly d'Hermès foram muito bem sucedidos, pretendemos que o mesmo aconteça com os próximos produtos".

Ainda não existem detalhes concretos em relação ao que vai ser lançado, mas especula-se que a Hermès seguirá o exemplo da Chanel ou Dior e oferecerá uma gama de produtos completa.