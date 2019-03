Todas as novidades de beleza e saúde na Expocosmética

Durante três dias, entre este sábado, 30, e segunda, 1 de abri, a Exponor vai apresentar as últimas tendências da cosmética, estética, maquilhagem e cabelo, desta vez com o universo da saúde a entrar no cenário. A Health For Beauty - The Experience vai celebrar a ligação entre saúde e beleza com várias atividades, workshops e palestras e, segundo Amélia Estevão, diretora de produto do evento, vai "promover-se uma abordagem holística de corpo, mente e espírito, para um bem-estar pleno que se reflete depois numa melhor qualidade de vida".

Na presença de profissionais de farmácia, nutrição e estética, o evento estará dividido em várias áreas: Crème de la crème, com soluções de dermocosmética; Beauty Lab, dedicada aos laboratórios farmacêuticos e fabricantes; Food for my body, onde os visitantes poderão encontrar soluções da área de nutrição; a área Special, onde estarão expostos alimentos especiais para restrições alimentares e a Therapy, dedicada a terapias complementares e saúde integral.

As entradas têm o custo de €5 para profissionais e €7 para o público em geral e os bilhetes podem ser adquiridos aqui www.blueticket.pt/Event/4198/HEALTH-FOR-BEAUTY.