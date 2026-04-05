Horóscopo de abril: previsões da semana de 6 a 12 para todos os signos

Carneiro

20 de março a 20 de abril

Muitos parabéns, arianos! Os astros trazem-lhe um dos anos mais importantes de sempre. Este pode ser um tempo de grande inspiração. O dia 6 será enérgico e será importante o foco em algo criativo, mas os astros aconselham que tenha cuidado com o otimismo excessivo. A partir do dia 8, as relações com figuras de autoridade estarão mais em destaque e com algum risco de choque de frente. A partir do dia 9, Marte entra no seu signo e ativa uma energia ligada a novos inícios, colocando questões de direção e propósito. Nas relações, sentirá que as suas palavras e atos são mal interpretados. Será importante saber com quem pode ser um livro aberto e com quem se deve proteger.

Touro

20 de abril a 21 de maio

Questões profissionais do passado ou talentos antigos voltam para serem despertados. Esta é uma fase de excelentes oportunidades! Conte com uma energia favorável em questões materiais entre 6 e 9, sendo um bom período para tomar em mãos situações que precisam de liderança. Algo convida a que exerça a sua autoridade e que revele ao mundo os seus talentos. O dia 12 terá o seu próprio encanto, havendo condições para romantismo, mesmo num contexto caseiro e familiar. Estar neste tipo de ambiente continua a ser o seu mote, onde sente o acolhimento que aprecia. No dia 11, haverá alguma crise adicional nos relacionamentos, em que sentirá frieza ou falta de empatia em alguma situação.

Gémeos

21 de maio a 21 de junho

As influências astrológicas em curso são favoráveis aos geminianos, estando a ser construídas as bases para algo que se consolidará no futuro, com fortes possibilidades de sucesso. O que se prepara agora irá exigir muita disciplina e capacidade de estabilidade. Até ao dia 9, a tendência será ainda de alguma confusão sobre o que quer e o que precisa, mas com o passar dos dias será cada vez mais clara a direção a seguir e a estratégia a adotar. A partir desse marco, novos inícios terão lugar, dando origem a um novo otimismo. O dia 11 terá uma qualidade potente mas harmoniosa, sendo ideal para estar entre amigos. Os astros apontam para uma energia de partilha e generosidade.

Caranguejo

21 de junho a 22 de julho

A vida dos caranguejos passa por uma profunda transformação de valores, em que são desafiados a olhar para si e para as circunstâncias de uma maneira completamente diferente. As emoções continuam a ser muito ativadas pelas circunstâncias e relações, num momento em que qualidades como empatia e intuição são trunfos poderosos. A partir do dia 8, as ações dos outros têm tudo para ser vistas como imposições de autoridade ou domínio. Será importante manter um espírito impenetrável e esperar antes de reagir. A partir do dia 9, os astros apontam para uma enorme exigência, que levará a um novo ciclo na vida de alguns nativos deste signo. Os músculos da responsabilidade, da disciplina e da autoridade terão de ser trabalhados.

Leão

22 de julho a 23 de agosto

Este é um período de conexão com as vontades mais profundas e de se acionarem os mecanismos da engrenagem dos sonhos! Numa fase em que os afetos oferecem estabilidade, o dia 6 será de aproveitar para criar momentos especiais. No campo profissional, há alguma área a que os leões se terão de dedicar, de forma a inteirarem-se de todos os pormenores. A partir do dia 9, as portas abrem-se ao sucesso e algo que queria muito será possível. O conselho dos astros é que haja um foco intenso na disciplina e consistência. No dia 11, pessoas emotivas cruzarão o caminho dos leões, promovendo momentos que tanto podem ser de conexão emocional como de antagonismo.

Virgem

23 de agosto a 23 de setembro

A relação com o elemento terra continua enfatizada, havendo mesmo a possibilidade de ser literal: pondo as mãos na massa, seja para cozinhar, seja para dar forma ao seu espírito criativo através de cerâmica ou olaria. No mesmo espírito, a relação com a natureza continua a ser importante. Noutro tipo de manifestação, poderá ser um período de construção das bases de algo material na sua vida, como, por exemplo, projetos antigos que têm estado em espera. Estes dias serão ainda de confronto de ideias e de grande necessidade de negociação sobre objetivos que não estejam em sintonia nas relações. A partir do dia 9, situações familiares ou profissionais trazem sobrecarga. Também a saúde tenderá a ser afetada.

Balança

23 de setembro a 23 de outubro

No plano material, este é um tempo positivo em que se recebem os frutos do trabalho realizado, nomeadamente em situações em que houve uma mudança de percurso. Nas relações, as pessoas vão ser catalisadoras de emoções poderosas, tanto pelos desafios que colocam a este signo como também pela necessidade de apoio que solicitam. A partir do dia 8, os ânimos tenderão a ficar exaltados, sendo importante o cultivo de diplomacia e harmonia. A partir do dia 9, uma substancial sensação de que as forças do destino não estão do seu lado tem tudo para ocorrer, seja por questões de saúde, seja por se cruzar com pessoas que de alguma forma ameaçam o status quo. O dia 11 será ideal para atividades em grupo ou com amigos.

Escorpião

23 de outubro a 22 de novembro

Os escorpiões enfrentam uma fase de menor vitalidade e de algumas contrariedades. Será fulcral conectarem-se com um sentimento de nutrição interna. Na carreira, alguns escorpiões são convidados a submeter-se às regras da sociedade de forma a alcançar a estabilidade que desejam. Nos afetos, a partilha de todos os tipos de prazeres está potencializada. Até ao dia 9 continua forte todo o tipo de energia intuitiva e atividades que ajudam a conectar com algo maior. O dia 11 não será o mais indicado para conversas emocionais devido aos níveis de reatividade. No geral, este é um período introspetivo, de contemplação daquilo que dá ou não sentido às suas vidas.

Sagitário

22 de novembro a 21 de dezembro

Os astros estão a sorrir para os sagitarianos, trazendo influências gerais de harmonia e bem-estar. O dia 6 será ideal para avançar com os seus desejos, ter aquela reunião ou fazer aquela proposta. Até ao dia 9 haverá ainda alguma falta de clareza quanto à forma como deve prosseguir relativamente a diferentes questões, porém, a partir desse dia, o caminho abre-se para um grande projeto e muita responsabilidade. A família e as finanças têm tudo para obrigar a alguns ajustamentos relativamente às suas metas. Nos afetos, os sagitarianos querem entregar-se a uma relação de intimidade e de conexão, precisando, para isso, de encontrar uma força amorosa dentro de si mesmos.

Capricórnio

21 de dezembro a 20 de janeiro

A vontade de estar em casa é forte, havendo todo o tipo de construções e reorganizações a ser implementadas. Nos afetos, as forças da paixão estão muito ativadas e o capricorniano deverá manter a capacidade de discernimento sobre o que é indicado para si, largando padrões antigos de abandono de si mesmo. Ao nível emocional, os relacionamentos de todo o tipo vão exigir muita atenção e isso causará algum tipo de desafio. A partir do dia 8, as hipóteses de conflito tornam-se maiores, havendo a necessidade de manter a sobriedade. O dia 9 será o dia indicado para usufruir de um contexto reservado e protegido. Perante as mudanças em curso, serão ideais as qualidades de autenticidade e coragem.

Aquário

20 de janeiro a 18 de fevereiro

Decorrente de uma profunda transformação interior, este é um período de expansão de horizontes! Os aquarianos vão-se atirar de cabeça para novas escolhas, novos projetos, e há condições de avanço em algumas áreas da vida, principalmente a partir do dia 9. Por estes dias, e com o acentuar da energia a 11, tudo o que for relacionado com a família estará enfatizado, havendo uma componente de intensidade presente. Será importante usar recursos socialmente comuns para enfrentar os problemas em causa. Pode ajudar entrar em contacto com pessoas que já tenham passado pelo mesmo e seguir os seus passos. As amizades também têm tudo para representar um ponto alto neste dia.

Peixes

18 de fevereiro a 20 de março

Alguma sorte acontecerá nas questões materiais ou profissionais, nomeadamente de 6 a 9 de abril. Nas relações, os afetos continuam a beneficiar das influências benéficas dos astros relativamente à conexão e harmonia. Algumas situações surgirão em que a total recetividade dos Peixes será um trunfo, podendo servir de espaço de apoio e de aconselhamento a alguém que esteja a precisar. Ao nível físico, o corpo está a pedir purificação e exercício físico, sendo este um período indicado para cuidar da saúde da mente e do corpo. Os Peixes assistem agora ao culminar de muitos projetos em que têm estado envolvidos e provavelmente irão precisar de uma pausa antes de começarem um novo ciclo.