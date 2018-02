Cameron Diaz conheceu a maquilhadora Gucci Westman em 1998 e, como confessou na edição de março da Vogue americana, jura que desde então ninguém faz uma pele tão bonita como ela. Jennifer Aniston garante que a make-up artist a faz parecer naturalmente linda como Gisele Bündchen. E Drew Barrymore afirma, à mesma publicação, que pessoas como Gucci são chamadas artistas por um motivo. A maquilhadora, que acrescenta no currículo posições como ex-diretora artística da Lancôme e diretora artística global da Revlon, decidiu lançar uma linha própria de maquilhagem, a Westman Atelier.

Westman é conhecida por tornar peles incrivelmente brilhantes e é exatamente isso que os seus produtos pretendem fazer aos consumidores. A coleção de seis produtos contará com artigos portáteis e embalagens elegantes, como um blush em bastão, um bronzer compacto e, o que mais aguça a curiosidade de teste, a base em bastão.

Em entrevista à WWD, Gucci disse que a sua própria rosácea e experiência com fórmulas de obstrução dos poros levaram-na a priorizar o desenvolvimento de uma base hidratante, que diminui a vermelhidão na pele e cria luminosidade. O produto estará disponível em 11 tons.

O estilo de vida vegetariano da maquilhadora também influenciou na produção dos produtos, já que Gucci optou por utilizar apenas ingredientes limpos e conscientemente formulados e combinar maquilhagem e cuidados com a pele. Por exemplo, as fórmulas não contêm silicones, que são substituídos por óleos de coco e camélia. A marca usou tecnologia biomimética para impedir que os pigmentos sintéticos necessários na composição da cor entrem em contacto direto com a pele.

Em abril, a Westman Atelier será lançada exclusivamente na Barney's, em Nova Iorque, e em Westman-Atelier.com, onde já é possível inscrever-se para ser notificado sobre a disponibilidade de produtos.