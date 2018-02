Existem dois tipos de pessoas no ginásio: aquelas que treinam com a cara lavada e cabelo preso despojado e aquelas perfeitamente maquilhadas que parecem sair de um anúncio de uma marca de desporto. Independentemente do que cada um escolha e goste mais, é importante perceber o que acontece com a pele quando produz suor.

A transpiração é um mecanismo de resfriamento do corpo quando o mesmo está com uma temperatura mais alta do que o normal, o que ocorre quando se pratica atividade física. O suor também elimina toxinas, água e minerais através dos poros. Portanto, a última coisa que se deve fazer quando se sabe que se vai suar é obstruir os mesmos (e impedir a libertação de toxinas) ao usar maquilhagem.

Produtos em gel ou textura em creme devem ser evitados porque são oclusivos. A opção perfeita para o rosto é ir ao ginásio com a pele limpa e eliminar todos os vestígios de sujidade e cosméticos antes de começar a suar.

E não é apenas a maquilhagem. Em contacto constante com os pés, as mãos e o chão, as esteiras de yoga e abdominais, as alças de bicicleta e pesos são os lugares perfeitos para a bactéria que causa acne. Ao usar maquilhagem, esta bactéria encontra uma superfície para se instalar, especialmente porque tende-se a tocar no rosto em média 3 a 6 vezes por hora (e um pouco mais, ao transpirar). Portanto, lembre-se que uma das melhores opções saudáveis para o rosto é evitar colocar as mãos na face a todo o instante.

Caso opte por treinar depois de um dia de trabalho, mesmo que não esteja a usar maquilhagem, limpe o rosto com sabonetes específicos ou toalhitas desmaquilhantes (de preferência sem álcool). O rosto acumula toda a poluição do dia e, se não o limpar, os poros abrem-se para suar e fecharão com essa camada de bactérias, o que possivelmente levará ao aparecimento de borbulhas, pontos negros e outros problemas de pele (a incluir foliculite).

O que nunca usar ao praticar exercício:

• Produtos em gel ou textura em creme, como bases, corretores e primers, porque são oclusivos.

• Cosméticos com silicones ou álcool.

• Maquilhagem muito pigmentada, como blushes, iluminadores e sombras de olhos.

• Cosméticos muito líquidos que se espalham rapidamente, principalmente em contacto com água (neste caso suor).

O que usar (caso seja imprescindível para si maquilhar-se) ao praticar exercício:

• Pós minerais (tanto base como blush).

• Máscara impermeável e delineador de olhos à prova de água.

• Lábios em tom nude ou levemente rosado.

Embora o uso de maquilhagem não tenha prova científica que cause danos na pele a longo prazo, exercitar-se ao ar livre sem proteção solar provoca estragos. Use sempre protetor solar, mesmo em dias nublados ou de chuva, quando for praticar exercício fora. Os solares protegem contra danos causados pelo sol, cancro de pele e envelhecimento prematuro da tez. Opte por produtos com textura em gel e minerais para um melhor conforto e siga em frente com os exercícios.