60 vezes que quisemos usar batom vermelho

Símbolo de ícones como Dita Von Teese ou para sempre associados a musas como Coco Chanel ou Elizabeth Taylor, o batom vermelho é um clássico que atravessa gerações, estilos e estações. Um tom que combina com todas as cores de pele, usar batom vermelho naqueles dias em que está a precisar de um destaque no look é um dos truques mais fáceis para se destacar dos demais. Na fotogaleria reunimos 60 imagens de celebridades que o escolheram para protagonista dos seus visuais.

