Kylie Jenner, Kim Kardashian, Rihanna, Drew Barrymore, Jessica Alba, Jennifer Lopez, Madonna, Gwyneth Paltrow e, futuramente, Serena Williams e Lady Gaga. Se fosse preciso afirmar apenas uma coisa que tem acontecido nos últimos meses é que, basicamente, não há uma celebridade que não tenha lançado a sua própria marca de beleza. Exageros à parte e sem nenhuma reclamação, a mais nova pessoa a figurar nesta lista é a modelo britânica e ex-Angel da Victoria’s Secret Rosie Huntington-Whiteley.

Rosie usou o seu perfil no Instagram para anunciar o lançamento da sua linha de cosméticos, chamada Rose Inc. Não é a primeira vez que a modelo entra no mercado de beleza, já que tem uma parceria, desde 2016, com a maior rede de lojas do Reino Unido, a Marks & Spencer, com a linha de maquilhagem e perfumes Rosie for Autograph, com 37 itens.

Agora, sabe-se pouco sobre a sua marca própria. Ainda não há imagens dos produtos ou data de lançamento, mas é possível inscrever-se no site da marca para "saltar para a frente da linha" e receber atualizações. Pelo Instagram, o que se vê no primeiro vídeo publicado são lindas pálpebras cor-de-rosa em textura cremosa, no segundo vídeo um batom rosa-claro, quase nude, e, no terceiro, alegramo-nos com a explosão de cores nos olhos, com amarelo, vermelho, azul e um delineador preto artístico. Vamos aguardar.

