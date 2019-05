Como se sentir bem com a idade que tem?

Algumas celebridades parecem não envelhecer, seja pelos cremes milagrosos ou pela genética incrível. Facto é que a idade avançada parece amedrontar, principalmente as mulheres. E se pensa que é só connosco, saiba que até a supermodelo Cindy Crawford confessou ter medo de envelhecer, "porque o mundo é obcecado pela juventude".

Para tentarmos descobrir a melhor maneira de sentirmos bem com a que idade que temos, resolvemos fazer a pergunta a algumas personalidades portuguesas que nos inspiram. Veja no vídeo as respostas das atrizes Fernanda Serrano, Sara Matos, Cláudia Vieira, Helena Isabel, Ana Varela e Anabela Teixeira, da modelo e atriz Sharam Diniz e da apresentadora Maria Cerqueira Gomes.