Definitivamente, os 50 são os novos 20 . E podemos ir além, muito além. A designer de interiores e ícone da moda Iris Apfel tem uns inacreditáveis 97 anos e mostra toda sua alegria e destreza no seu perfil no. Aos 90 anos, Daphne Selfe, é a modelo profissional mais velha do mundo, trabalhando desde 1949, e também não deixa de partilhar as suas imagens na rede social. A atriz Julia Roberts fez 51 a 28 de outubro e juntou-se a Iris e Daphne no Instagram. Para comprovar que a vida após os 50 pode ser tudo menos aborrecida, reunimos algumas das mulheres mais velhas que mais nos inspiram. Com direito ao #OOTD e tudo.