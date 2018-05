Termo que vem do sânscrito e significa "ciência da vida", a Ayurveda é o mais antigo sistema de saúde de que se tem notícia. Com cerca de 5 mil anos de história, a sua origem remonta ao território onde hoje ficam a Índia e o Paquistão.

Tendo como foco a harmonia entre corpo, mente e alma, a medicina ayurvédica tem como principal propósito manter o equilíbrio do indivíduo consigo mesmo, com a natureza e com os outros seres. Assim, esta medicina ancestral funciona como um sistema holístico de cura e manutenção da saúde e bem-estar, onde cada indivíduo é tratado como único.

Como funciona?

Para os adeptos de Ayurveda, no universo tudo é constituído por cinco elementos: espaço, fogo, água, ar e terra. Quando estes estão em equilíbrio, tudo está em equilíbrio.

O primeiro passo é detetar quais as características psicológicas e físicas de cada um, encontrando assim o seu dosha. São eles vata (água e espaço), pitta (fogo e água) e kapha (terra). Todos nós temos dentro de nós os três doshas, mas por norma existem um ou dois predominantes. E é aqui que começa o encontro com o equilíbrio.

Como aplicar na nossa rotina de beleza?

É através dos doshas que conseguimos perceber qual o tipo de pele de cada um. O vata está ligado a peles secas, o pitta a peles mistas, com tendência oleosa, e o kapha relacionado com peles muito oleosas. Este é o ponto de partida para colocar a medicina ayurvédica ao dispor da beleza.

No Ayurveda são cinco as principais técnicas utilizadas para a beleza, sempre com uma profunda ligação à saúde e bem-estar.



Esfoliação diária – São inúmeros os benefícios da esfoliação, quer facial, quer corporal. Além de ajudar com pelos encravados e remover células mortas, ainda elimina as toxinas do nosso organismo.



Oil Pulling – Não é mais do que bochechar um produto natural – por norma, óleo de coco – durante cerca de dez minutos. É uma técnica ancestral de higienização e desinfeção bocal, que previne doenças como o cancro da língua. Bónus: tem ainda um efeito de branqueamento quando feito com frequência.



Massagens – Mais do que relaxar, as massagens têm o poder de renovar energias e hidratar o corpo. O conselho é que se utilize óleo quente.





Body Brushing – A ganhar cada vez mais adeptos nos Estados Unidos, o (dry) body brushing conta com uma lista interminável de benefícios. Reduzir a celulite, ativar o sistema circulatório e linfático, tonificar, oxigenar as células, esfoliar e dar energia! Tudo isto à distância de uma escova, uma vez que é feito com o corpo seco e sem qualquer produto. Pode ser realizado quantas vezes e quando quisermos.





Exercício físico – O yoga é um dos componentes do Ayurveda, que alia o corpo à mente, uma das principais filosofias desta técnica ancestral.



Para testar já:

Óleo de coco – Hidrata e substitui a manteiga, azeite e óleo na cozinha

Aloé vera – Tonifica a pele

Açafrão – Combate o acne

Mel – Hidrata, é antibacteriano e previne as rugas

Açúcar e sal – Podem ser usados como esfoliantes naturais

Batatas – Diminuem as manchas do rosto

Leite integral – Acalma e limpa a pele

Óleo de sementes de sésamo – Anti-inflamatório

Gengibre – Diminui a hiperpigmentação

Óleo de nem – Acalma a pele irritada e inflamada