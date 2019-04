Anúncio da Nike é criticado por ter modelo com pelos nas axilas

As últimas campanhas de publicidade da Nike têm vindo a representar as mulheres, cada vez mais, de forma não estereotipada, fazendo um apelo em relação à diversidade feminina, sempre em linha de pensamento com o movimento feminista. É o caso da celebração dos 30 anos do slogan ‘Just do it’, cuja estrela foi mais uma vez a tenista Serena Williams, sob o lema: ‘Mostra-lhes o que a loucura [feminina] consegue fazer.’

Depois de diversas campanhas neste segmento, a Nike divulgou no seu próprio perfil do Instagram um novo anúncio publicitário com a cantora e artista visual Annahstasia. Os comentários depreciativos começaram a surgir, tudo porque a nigeriana aparece com os pelos das axilas à mostra, como tantas outras celebridades como Madonna ou Jemina Kirke já o fizeram. Em contrapartida, houve quem agradecesse à marca pela representatividade e apoio ao corpo natural.

No seu perfil pessoal, Annahstasia aparece com pelos à mostra frequentemente, além de manter sempre um aspecto mais natural, não se importando com os comentários, em gerais machistas, motivo pelo qual deu boas vindas aos críticos com o comentário na sua história na mesma rede social: "Bem-vindos todos os haters. Vão aprender a amar-me e amar os outros em geral".