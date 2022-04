Celebridades que não se depilam e ainda bem

Foto: Getty Images 1 de 19 / Amanda Stenberg Em 2018, a atriz percorreu a passadeira vermelha com pelos nas axilas, algo normal para a jovem

Foto: @alasdairmclellan 2 de 19 / Lourdes Léon A filha da Madonna é a estrela da mais recente campanha da Calvin Klein, em parceria com a marca de street wear Palace. "Na Calvin Klein, toleramos tudo exceto a intolerância - qualquer comentário do género será removido, e quaisquer contas que emitam declarações de ódio poderão ser bloqueadas", afirmou a marca.

Foto: @willowsmith 3 de 19 / Willow Smith "Não tomei realmente a decisão de não me depilar, simplesmente não o faço. Demora demasiado tempo. Só quero entrar e sair logo do banho", contou a filha de Will Smith no programa Red Table Talk

Foto: @parisjackson 4 de 19 / Paris Jackson A modelo mostra-se confortável com os pelos nas pernas e chega até a brincar com o facto no Instagram, desafiando o irmão para uma competição de "pelos compridos"

Foto: @lolakirke 5 de 19 / Lola Kirke A atriz britânica escreveu em 2017 uma mensagem na sua conta de Instagram em que agradeceu às pessoas que "não a ameaçaram de morte por decidir não depilar-se"

Foto: @milano_alyssa 6 de 19 / Alyssa Milano A atriz usou as redes sociais para mostrar como está a aprender a viver com os seus pelos

Foto: @emrata 7 de 19 / Emily Ratajkowski "Dê às mulheres a oportunidade de serem o que quiserem e o mais multifacetadas possível." Ratajkowski escreveu, em agosto de 2019, para a revista Harper's Bazaar norte-americana sobre a importância do direito de escolha. "Façam o que quiserem, senhoras, seja o que for", escreveu no seu Instagram

Foto: Reprodução Rolling Stone 8 de 19 / Halsey A cantora foi capa da edição de julho de 2019 da revista Rolling Stone, fotografada com pelos nas axilas

Foto: @ladygaga 9 de 19 / Lady Gaga A cantora, que foi co-apresentadora do Met Gala 2019, publicou no seu Instagram um post onde aparece com as pernas à mostra e não depiladas. Na legenda da foto, Gaga escreveu: "Met Gala aqui vamos nós. Destino "Camp", tão animada para co-apresentar o evento de Anna. #MetGala #MarcJacobs # (e eu não depilo as pernas há 4 dias, o que realmente completa o look)

Foto: Reprodução 10 de 19 / Penélope Cruz Em vários anúncios e filmes, é possível ver a atriz com as axilas por depilar

Foto: Getty Images 11 de 19 / Sophia Loren O ícone da beleza nunca teve problemas com os seus pelos e foi uma das primeiras mulheres a assumi-lo no meio cinematográfico, continuando a ser considerada uma das mulheres mais bonitas da história

Foto: Reprodução YouTube 12 de 19 / Gigi Hadid A modelo deu que falar ao ser fotografada para o famoso calendário de advento da revista Love, em 2017, com as axilas ao natural. Houve críticas e apoio em partes iguais e a imagem de Gigi relançou o debate sobre a depilação

Foto: Reprodução The Screen 13 de 19 / Julia Roberts A atriz causou enorme agitação na estreia do filme Notting Hill, em 1999, ao mostrar os pelos nas axilas

Foto: D.R. 14 de 19 / Patti Smith Uma das imagens mais icónicas da cantora e poeta, tirada no final dos anos 70

Foto: Getty Images 15 de 19 / Juliette Lewis Em 2002, a atriz levantou os braços e expôs os pelos para os fotógrafos

Foto: @madonna 16 de 19 / Madonna "Long hair... Don’t care!" ("Pelos compridos, não me importo). Foi assim que a rainha da pop se pronunciou sobre o tema, através do Instagram, em março de 2014, embora já tivesse sido fotografada com pelos várias vezes antes disso

Foto: @mileycyrus 17 de 19 / Miley Cyrus A cantora norte-americana já várias vezes defendeu que as mulheres não devem sentir pressão para se depilar e partilha inúmeros retratos com pelos nas redes sociais. Nesta imagem, por exemplo, tingiu-os de cor-de-rosa

Foto: Getty Images 18 de 19 / Drew Barrymore A atriz nunca teve problemas em ter pelos nas axilas e também já publicou algumas fotografias com as sobrancelhas por arranjar nas redes sociais