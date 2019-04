Os descontos da Algarve Spa Week estão de volta

Entre 5 hotéis de 5 estrelas e 11 reconhecidos spas algarvios, este ano a Algarve Spa Week chega à 10º edição. Com o tema Be active & Be well, o objetivo será demonstrar os benefícios dos tratamentos spa numa altura em que aumenta a preocupação com a saúde e o bem-estar. O primeiro momento acontece até 14 de abril e o segundo entre 5 e 13 de outubro.

Mais uma vez, a Algarve Spa Week oferece descontos nos spas selecionados, entre esfoliações corporais, tratamentos de rosto, circuitos terapêuticos, entre outros. Estará ainda disponível um tratamento assinatura especial para estes dias, que consiste numa massagem revigorante na qual se combinam alongamentos com pressão focada no alívio da tensão muscular.

Desta Algave Spa Week, fazem parte os spas dos seguintes hotéis: Monte Santo Resort, Vidamar Resort Algarve, The Lake Resort, Vale d’Oliveiras Quinta Resort, Tivoli Marina Vilamoura Algarve Resort e Tivoli Carvoeiro Algarve Resort, Anantara Vilamoura, Crowne Plaza Hotel, Hilton Vilamoura, Salgados Palace e São Rafael Atlântico.

Para saber mais e reservar a sua experiência, basta ir ao site da Algarve Spa Week ou marcar diretamente através do spa.