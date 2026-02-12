Os 5 melhores produtos para a celulite

Alguns meses antes do verão é normal começarmos a olhar para o nosso corpo com mais atenção. Não acredito que seja tóxico cuidarmos da nossa aparência se isso nos fizer sentir melhor e mais confiantes. Na verdade, apesar do que muitas vezes se pensa, a vontade de melhorar a nossa aparência parte, quase sempre, de nós mesmas - para nos sentirmos bem na nossa própria pele, fortes e seguras, como as baddies que realmente somos. A pensar nos meses mais quentes e nos dias de verão que tanto idealizamos, reunimos alguns produtos anticelulíticos que testámos e aprovámos. Nenhum promete milagres, mas todos podem contribuir - mesmo que de forma subtil - para melhorar a textura da pele e, acima de tudo, a autoestima.

Weleda, Óleo de Bétula para Celulite, €21,95 na Primor

Este óleo corporal de origem natural é pensado para integrar a rotina de cuidados através da massagem, um gesto simples mas eficaz para estimular a circulação. A fórmula combina extratos de bétula, alecrim e rusco, tradicionalmente associados ao apoio do metabolismo cutâneo, com óleos vegetais nutritivos como jojoba, caroço de damasco e germe de trigo. Usado de forma consistente, ajuda a melhorar a suavidade da pele e a sua elasticidade, sendo uma boa opção para quem prefere texturas oleosas e rituais de autocuidado mais sensoriais.

Weleda, Óleo de Bétula para Celulite, €21,95 na Primor Foto: DR

Freshly, Creme Anticelulite e Redutor, €29,95 (100 ml)

Com uma fórmula maioritariamente natural, este creme aposta numa abordagem mais técnica ao cuidado da pele com celulite. Os seus ativos foram desenvolvidos para apoiar processos como a lipólise e a melhoria da textura cutânea, ajudando a reduzir o aspeto de pele casca de laranja ao longo do tempo. A textura é leve e de rápida absorção, o que o torna prático para uso diário, especialmente para quem procura um produto eficaz sem sensação pegajosa ou pesada na pele.

Freshly, Creme Anticelulite e Redutor, €29,95 (100 ml) Foto: DR

Clarins, Body Fit Active, €66

Este tratamento corporal combina ingredientes de origem natural com uma textura fresca e estimulante. A presença de extrato de matcha bio e cafeína vegetal ajuda a melhorar a firmeza da pele e a sua aparência geral. O efeito refrescante imediato torna-o especialmente agradável nos meses mais quentes, enquanto a aplicação regular contribui para uma pele mais lisa e tonificada. É um produto indicado para quem valoriza fórmulas sensoriais aliadas a uma abordagem mais global ao cuidado do corpo.

Clarins, Body Fit Active, €66 Foto: DR

Mesoestetic, Bodyshock Celluxpert, €62,75

Este creme-gel destaca-se pela combinação de ingredientes com ação estimulante e reafirmante, pensados para melhorar a textura irregular da pele associada à celulite. A presença de cafeína e outros extratos vegetais contribui para uma sensação de pele mais firme e tonificada. O aplicador roll-on facilita a massagem e potencia a absorção do produto, proporcionando também um efeito refrescante imediato, ideal para zonas mais afetadas.

Mesoestetic, Bodyshock Celluxpert, €62,75 Foto: DR

Collistar, Crio-Gel Anticellulite Beautifying, €60,15 na Perfumes & Companhia

Com uma textura em gel fresco, este produto proporciona uma sensação de frio imediata que ajuda a estimular a microcirculação e a conferir leveza às pernas. A fórmula inclui cafeína e extratos botânicos que, com uso regular, contribuem para melhorar o aspeto da pele com celulite. É especialmente indicado para quem aprecia produtos com efeito refrescante prolongado e uma experiência sensorial marcada, sem comprometer a eficácia a longo prazo.