Horóscopo 20–26 Abril: Carneiro em Conflito, Touro em Recomeço

Carneiro

20 de março a 20 de abril

São muitos os carneiros que estão de parabéns! Os que celebram a volta do sol estão num momento determinante, com um caminho sério e cheio de compromissos. As relações com figuras de autoridade estão enfatizadas e não há isenção de conflitos e de pressão. Esta é também uma fase de firmar compromissos e de receber os frutos do trabalho que têm realizado. Os trânsitos apontam para possíveis conflitos onde a impulsividade tem tudo para reinar. Estes aspetos serão mais fortes até ao dia 24, havendo particular intensidade a 22. O sistema hormonal pode acusar algum estímulo extra devido ao stress. A partir do dia 23, haverá mais condições para descansar e usufruir de entusiasmo, energia e boa disposição. A sexualidade tem tudo para ser intensa.

Touro

20 de abril a 21 de maio

O sol entra no signo de Touro a 20, iniciando um período de retorno solar e de definição do ano vindouro. Os astros mostram que os aniversariantes estão a atravessar uma autêntica mudança de capítulo, no que se refere a quem são no mundo cá fora e aos valores que vão imprimir na sua caminhada. No geral, as relações afetivas dos taurinos estão a ser desafiadas à quebra de rotina e ao abraçar de diferentes possibilidades. Alguns relacionamentos têm tudo para sentir este efeito libertador como um terramoto, enquanto outros vão pegar na prancha e surfar num mar de novas possibilidades. A casa e a família continuam a estar no topo das prioridades, sendo importante para os taurinos cuidarem de si neste período em que pode haver demasiado foco no cuidar da família.

Gémeos

21 de maio a 21 de junho

Há uma vontade imensa de avançar com algumas das suas ideias, mas parece ainda não ser a altura, o que tem tudo para gerar frustração. Os geminianos devem ter cuidado para não entrar em ruminações negativas e lembrar-se de que aquilo que já foi alcançado continua a dar frutos e de que a construção do caminho é feita momento a momento. A partir de 24, a vida social sofre uma aceleração vertiginosa, com muitas interações e com as amizades a terem um papel importante na rotina. Para os que estão sem uma relação, haverá algumas movimentações nesta área, podendo conhecer pessoas muito interessantes e cativantes. O dia 26 terá uma energia de surpresa muito ativa e poderá ser de paradoxo emocional.

Caranguejo

21 de junho a 22 de julho

Se por um lado contam com novas possibilidades nas suas vidas, por outro as responsabilidades que assumem são exigentes. Este tem tudo para ser um momento de libertação de estruturas antigas e de sucesso na vida dos caranguejos. Trata-se de um período de reflexão sobre o que este signo gostaria de materializar. O dia 22 terá uma sobrecarga que tem tudo para originar conflito se alguém carregar no gatilho. Até ao dia 24, novos acordos são possíveis, desde contratos a questões pessoais; algo será forjado, mas não será fácil obter o que se deseja. A partir do dia 26 será experimentada uma nova liberdade: limites que existiam tenderão a ser reconhecidos e abandonados.

Leão

22 de julho a 23 de agosto

Há situações que precisam de ser esclarecidas e talvez não seja possível fazê-lo de momento, sendo melhor esperar. Os outros intervenientes podem ter visões opostas às de Leão, sendo por isso importante não forçar nenhuma decisão. Em simultâneo, os instintos estão apurados e a energia de arranque e de compromisso é forte, havendo um motor movido a paixão, seja no que se refere aos projetos pessoais, seja em tudo o que estiver relacionado com a vida íntima. A sexualidade pode encontrar um bom escape; caso não encontre, a frustração será forte. O dia 23 será ideal para vivenciar momentos especiais com os que mais aprecia. Acima de tudo, há vontade de trabalhar e de pôr visões em ação.

Virgem

23 de agosto a 23 de setembro

Forças inconscientes fazem tremer as fundações. Inseguranças antigas e alguma falta de confiança nas circunstâncias atuais das suas vidas poderão levar a uma necessidade de transformação profunda. A família continua a representar aquele microcosmo seguro, onde novas escolhas ajudam a expandir horizontes em conjunto. Na carreira ou nas questões de propósito, há muito trabalho a ser feito no aperfeiçoamento das características pessoais, devendo evitar-se cair numa espécie de autoflagelo. As relações afetivas tenderão a sofrer um abanão por estes dias, nomeadamente a partir do dia 24. O dia 26 terá uma energia de imprevisibilidade e será um dia em que a relação com a mãe ou figuras femininas importantes estará enfatizada.

Balança

23 de setembro a 23 de outubro

Os nativos de Balança atravessam um oceano de possibilidades numa fase em que se devem manter fiéis às suas convicções. Tanto percebem o poder que têm no mundo e recebem aquilo a que têm direito, como também se apercebem da necessidade de resiliência num mundo nem sempre justo. Ao mesmo tempo, figuras de autoridade profissional, moral ou espiritual assumem um papel importante, imprimindo uma qualidade disciplinadora, mas também autoritária, que tem tudo para estar presente e trazer alguns questionamentos. O dia 22 terá uma forte carga emocional. Com Vénus a entrar em Gémeos a 24, há novos conhecimentos que se estabelecem e têm tudo para trazer estímulo.

Escorpião

23 de outubro a 22 de novembro

Os escorpiões darão por si a gerir todo o tipo de impulsos, nomeadamente ao nível da rotina e da saúde e bem-estar, incentivados por uma forte vontade de mudança de estilo de vida. A 20, com a entrada do sol em Touro, os escorpiões irão conhecer pessoas que os inspiram a ser mais autossuficientes ou serão criadas circunstâncias para que esse trabalho seja feito. A 22, os sentimentos irão fluir e há uma partilha do coração com os outros. Até ao dia 24, haverá ainda a possibilidade de estabelecer relações com pessoas de grande magnetismo. Devido às influências de Plutão em Aquário, alguma ansiedade tem tudo para estar presente devido às forças de transformação ativas.

Sagitário

22 de novembro a 21 de dezembro

Dias de gritar vitória! Os astros mostram grande empenho e a possível conquista de mérito. Há entusiasmo, disciplina e vontade de viver. O dia 23 será particularmente colorido por essa energia entusiástica. O desafio da estabilidade emocional e da rotina continua presente, nomeadamente a 20, havendo uma vontade de conciliar o espírito mais aventureiro com a cadência dos dias. Conversas sobre essa questão tenderão a acontecer nas relações mais próximas. O dia 24 irá trazer muito estímulo às relações afetivas, com diversidade e pequenas viagens. O dia 26 será um dia dado a imprevistos e possivelmente de alguma ambiguidade, sendo melhor deixar os outros tomarem decisões.

Capricórnio

21 de dezembro a 20 de janeiro

Os astros estão a incentivar este signo a investir tempo e esforço em novos projetos, sendo possível que os capricornianos sintam uma mão invisível a trazer a ajuda de que tanto precisam. Alguns sentem mais o peso do entusiasmo, outros mais o peso da responsabilidade e de terem ainda muito a aprender nas novas funções. De qualquer forma, a energia é de grande conquista e, por isso, fica a ressalva para o descanso, visto que será necessário. Os dias 22 e 23 vão levar a conversas importantes no campo afetivo, onde muito será exposto. Alguém à sua volta poderá estar mais emocional do que o normal. A atitude deverá ser de recetividade e empatia, de forma a permitir que aquilo que realmente importa flua.

Aquário

20 de janeiro a 18 de fevereiro

O período continua a ser o indicado para saltar para o desconhecido e sair da concha! As novas experiências vão desafiar o aquariano, pois terá de ganhar novas competências e estar à altura do que é pedido, encontrando lugares de resistência onde será necessário crescer e mudar. O dia 22 tem tudo para ser indigesto, ao nível físico ou relacional. Será importante ter em atenção os ambientes onde escolhe estar. O dia 24 iniciará uma frescura nas relações, trazendo diversidade à rotina e a possibilidade de novas conexões, principalmente no contexto de grupos.

Peixes

18 de fevereiro a 20 de março

Os Peixes deparam-se com temas que já não podem ver à frente! Coisas por resolver e pessoas difíceis de lidar. As situações em causa já saturam o pisciano, por haver um cansaço do contexto e do conteúdo. No entanto, não será possível terminar agora, por isso o pisciano deverá encher-se de paciência e resiliência. O dia 22 terá qualidades de comoção fortes. A partir de 24, uma energia de grande estímulo relacional terá lugar, em que novas ideias e experiências acontecem, trazendo tanto entusiasmo como ansiedade. A partir de 26, uma energia de grande aceleração irá agitar as águas piscianas, havendo a necessidade de saber filtrar o que é importante do que é supérfluo.