Aquilo que, em 2009, começou com um domínio digital chamado TheBlondSalad.com, onde partilhava os seus looks preferidos, transformou-se na sua vida. Aliás, apoderou-se dela. Aos 30 anos, Chiara Ferragni é uma das influenciadoras digitais mais conhecidas do momento e considerada uma it girl de referência nos domínios da moda e da beleza. Em 2014, lançou uma marca de sapatos em nome próprio (que já lhe rendeu mais de 8 milhões de euros) e, em 2017, casou com o cantor italiano Fedez. Acaba de ser mãe de um rapaz, Leone. Nas fotografias que publica no Instagram (rede social onde é seguida por mais de 12,5 milhões de seguidores) raramente aparece sem joias. O seu mais recente desafio foi lançado pela Swarovski, que a convidou para sua embaixadora.

Ainda se lembra das suas motivações quando criou o The Blond Salad?

Fundei o TheBlondSalad.com em 2009, quando o fenómeno das bloggers estava no começo, mas, antes disso, já publicava fotografias dos meus looks em outros websites e tinha um grande número de seguidores. Foi uma escolha muito natural, para mim, criar o meu próprio espaço, onde eu pudesse partilhar a minha vida com os meus seguidores, e funcionou muito bem! Uma lição muito importante que aprendi: manter-me focada e ter objetivos muito claros e bem delineados.

O que se mantém, desde esses primeiros dias?

Sempre quis ter uma atitude positiva porque isso leva-me a pensar positivo e, ao mesmo tempo, os meus seguidores podem ser inspirados por esse espírito de positividade. Gosto da forma como este ciclo funciona! Eu partilho o meu trajeto de vida desde o primeiro dia… Os meus primeiros desfiles, os meus primeiros eventos e lançamentos e tem sido muito entusiasmante e também genuíno. Se formos observar o que fiz ao longo dos anos e se olharmos para 2009, podemos perceber que nestes nove anos cresci muito e tive imensas experiências, tanto a nível profissional como a nível pessoal.

Enquanto influenciadora sente que tem uma voz? Um "dever" de inspirar outras mulheres?

Toda a gente tem um papel e uma responsabilidade em relação às pessoas à sua volta. Claro que eu tenho uma grande audiência e isso significa que a minha responsabilidade é maior e eu faço o meu melhor para inspirar, mas o meu público também me inspira muito. Ultimamente tenho passado muito tempo a ler e-mails dos meus seguidores, os seus comentários nos meus posts e tenho respondido a bastantes. Tenho muitos meios de comunicar com os meus seguidores e de partilhar as minhas mensagens com eles, através do Instagram e Instagram Stories, através da participação ativa em campanhas que considero importantes, como fiz com a Swarovski, e através das decisões que faço na minha vida pessoal que se refletem no meu estilo de vida.

O que gostaria de fazer no campo da Beleza e da Moda que ainda não tenha feito?

Tenho vários projetos a decorrer no que se refere a essas áreas, mas não posso revelar mais nada, por agora!

Trazer o poder às mulheres parece ser um tema recorrente na sua vida. De que forma tenciona passar esses conceitos ao seu primeiro filho?

A melhor forma de ensinar uma lição a alguém é fazendo e mostrando, aplicando as regras no dia a dia e lutar por aquilo em que acreditamos. Eu espero que toda a gente possa aprender com a minha história.

Os acessórios foram sempre uma parte do seu dia-a-dia?

Sim! Adoro usar vários colares e pulseiras, especialmente no verão! Misturo as minhas joias antigas com as mais novas para que nunca me aborreça e vou mudando consoante o meu humor. O meu mantra de estilo é usar peças de luxo com peças vintage ou que adquiri em mercados. Acho que isso torna o look muito mais interessante. Este verão, vou usar muitos chokers [gargantilhas] combinados com colares compridos. Consigo assim um visual mais elaborado, além de que assim posso usar mais peças, ao mesmo tempo! O estilo não é uma questão de preço, mas sim de gosto.

De que é que mais gosta na Swarovski, enquanto marca?

Gosto que a Swarovski esteja sempre aberta a novas ideias. Fiquei muito honrada em ser um dos rostos para a campanha do Dia dos Namorados porque a mensagem é muito importante: fala de como devemos ser abertos a todas as formas de amor. Eu senti que estas campanhas, a do Dia dos Namorados, assim como a do Dia da Mãe, são muito próximas do meu coração. Na campanha do Dia dos Namorados, celebrámos o amor entre casais, no caso, entre mim e o meu noivo. Trabalhamos em campos muito diferentes e temos um passado muito distinto, mas amamo-nos da mesma forma. É uma mensagem muito bonita que se está a partilhar com uma enorme audiência e eu sinto-me orgulhosa de fazer parte disso. Outra pessoa que me é muito próxima é a minha mãe e eu adorei gravar com ela a campanha do Dia da Mãe. Celebrámos a nossa ligação, os anos que passámos juntas e as nossas forças.