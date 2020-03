10 práticas de beleza para aproveitar o tempo em casa

1. Limpar os pincéis e as esponjas de maquilhagem. Sabemos que esta é uma rotina a colocar em prática pelo menos uma vez por mês, mas que requer tempo e que, por essa razão, é frequentemente negligenciada. Mas os pincéis acumulam muitas bactérias, estão expostos ao ar livre e às poeiras, ou à sujidade dos nécessaires, transmitindo-a para a pele. Esta pode por sua vez o provocar reações cutâneas como é o caso das borbulhas. Lave os pincéis com água tépida e sabão específico (encontra-os nas lojas Sephora, Perfumes&Companhia e Douglas), mas caso não o tenha, pode utilizar champô para bebés ou outro sabão suave. Deixe-os secar ao ar livre em cima de uma toalha.

Tal como no caso dos pincéis, faça uma limpeza generalizada a todos os seus produtos de beleza.

A guru da limpeza e arrumação tem diversas dicas para arrumar os cosméticos de forma organizada.

5. Pintar o cabelo em casa. As desculpas são diversificadas quando o tema é o receio de pintar o cabelo em casa, mas como a situação a tal obriga, a menos que prefira deixar à mostra as raízes brancas, esta é a altura para experimentar as colorações do it yourself. É mais fácil do que parece, principalmente se não tem madeixas, e pode comprar as tintas no supermercado (L’Oréal Paris, Schwarzkopf, Garnier, Wella) na farmácia (Phyto), e nas lojas Celeiro (Herbatint).

Pode admitir que as máscaras faciais requerem 15 a 30 minutos de tempo, mas agora pode fazê-las: existem máscaras para os pés e para as mãos, para os lábios, para o cabelo e para o rosto. Por que não fazer uma por dia?

7. Mais tempo no duche. Pelo bem do meio ambiente não sugerimos que passe mais tempo debaixo de água quando tomar duche, mas pode muito bem humedecer a pele e fazer uma esfoliação corporal antes de tomar banho. Faça-o uma vez por semana.

Se era adepta do verniz de gel e está a aproveitar para fazer uma pausa, cuide das unhas semanalmente com os seus próprios utensílios: remova as cutículas em excesso, aplique um verniz fortalecedor durante os próximos dias e, caso goste sempre de ter as unhas pintadas, varie com cores que nunca pensou utilizar. Pode ficar agradavelmente surpreendida com o resultado.

9. Invista na rotina de beleza. Provavelmente tem em casa uma panóplia de produtos que acaba por colocar de lado no dia-a-dia porque não tem tempo para tudo. Explore o que tem em casa e aproveite para aplicar os produtos específicos para cada zona do rosto (esfoliante, tónico, sérum de vitamina C, creme de olhos, creme hidratante, creme de noite), e do corpo (refirmante para o peito, creme anti-estrias, anti-celulítico nas coxas e pernas, óleo hidratante nas pernas).





Aproveite para investigar as marcas de cosmética que não se vendem em perfumarias ou grandes superfícies portuguesas. São inúmeros osde beleza que já ganharam ode ícones e que só estão ao nosso alcance através das encomendas. O mesmo é válido para alguns perfumes de nicho.