Os tons de cabelo naturais das celebridades

As celebridades estão constantemente a mudar de penteado e tom de. De cada vez que as vemos aparecem com um novo corte ou textura, há quem aposte nos fios curtos, outras recorrem às extensão das madeixas . Mas a maneira mais frequente através da qual as estrelas gostam de mudar a aparência é com uma nova cor, seja temporariamente, por causa de uma personagem ou apenas por diversão. E também há aquelas que pintam o cabelo há tanto tempo que são conhecidas como loiras apesar de terem nascido morenas ou vice-versa.

Embora Reese Witherspoon seja a eterna legalmente loira, a atriz não é loira natural, a modelo Bella Hadid que nos habituou aos seus fios escuros não é morena e sim loira e até Ariana Grande com seu alto rabo-de-cavalo tem um tom bem mais escuro. Para matar a curiosidade, reunimos o antes e depois de algumas celebridades que mudaram a sua cor natural.