Emma Corrin é como uma lufada de ar fresco para a Miu Miu

Desde que a vimos dar corpo e alma à princesa de Gales, que nos sentimos impelidos a saber mais e mais sobre Emma Corrin, a atriz britânica de 25 anos. E esta, ouvindo as nossas preces, vai-se revelando aos poucos: agora, é o rosto da Miu Miu para a temporada primaveril que se aproxima.

Aquando do lançamento da quarta temporada da série The Crown, os protagonistas do programa participaram numa estreia virtual, a partir das suas casas, com direito a passadeira vermelha e tudo. Nessa ocasião, Corrin apareceu num look total Miu Miu, ousado da cabeça aos pés. Para o "evento", elegeu uma túnica em tons de azul turquesa e cinza, com padrão axadrezado, a combinar com umas leggings. O penteado apanhado, bem diferente do estilo Diana foi completado com uns brincos pérola.

Devíamos ter adivinhado que esta relação, entre Corrin e a Miu Miu, ainda tinha muito para dar. E deu. No novo vídeo da campanha primavera-verão 2021, a atriz mostra os seus encantos e a sua beleza natural.

A pelicula intitula-se "Mind Mapping" e junta ainda a modelo Caren Jepkemei, e a cantora e violoncelista Kelsey Lu. Foi dirigida pelo ator Benn Northover e surge como um documentário a uma interpretação do jogo dos contrários (game of contraries, no original) - veja, e perceberá.

Já as fotografias da campanha foram captadas pelo icónico Steven Meisel. A criatividade sem limites da Miu Miu está presente em cada detalhe da coleção, com um design orientado pelas linhas habituais da marca italiana. Não desilude. É frescura do início ao fim, a chamar pela estação quente.