subwayshirt: o movimento que aconselha mulheres a cobrirem-se no metro para não serem assediadas

As temperaturas estão a subir e com a chegada do calor aproxima-se também a hora de tirar do armário os melhores looks de verão. E a verdade é queque recebemem lugares tão comuns como o metro. E que o vivenciam todos os dias, aqui, e noutros locais públicos., através de olhares obscenos ou comentários de homens, é infelizmente uma realidade, um pouco por todo o mundo. Acontece que, em, surgiu uma, para evitarem o assédio no metro."Para se sentirem mais seguras" ou "para se protegerem", são estes os dois principais motivos invocados por quem defende o uso destas t-shirts. O, mas já se está a espalhar,Muitos são os que estão a olhar para estacomo um, tendo em conta que faz parecer que concordamos com aqueles que culpam as mulheres que usam pouca roupa ao serem assediadas nos transportes públicos. Mas a verdade é quejá conta comnoEstatambém é chamada de, e o objetivo parece ser mesmo esse, o de não serem incomodadas pelos homens com quem partilham a mesma carruagem. Mas, assim como há milhares a seguirem a tendência, também se somam osna rede social. Esses alertam para a, por contribuir para o retorno às abordagens clássicas que sustentavam o machismo.Poderá ser o espalhar de? O de que os homens sofrem de impulsos irreprimíveis e que quem tem de agir para os minimizar não são eles, e sim as mulheres?A influencer norte-americana Kitty partilhou um vídeo no qual mostra que aderiu ao movimento e anunciou que "é oficialmente a época de usar uma t-shirt recatada no metro". O vídeo alcançou 2,8 milhões de visualizações e mais 400 mil gostos, ainda assim, entre os comentários da publicação, muitos utilizadores lamentaram terem que tomar tal medida para se protegerem de ataques machistas.