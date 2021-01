Sexo e a Cidade está mesmo de volta (mas com uma ausência de peso)

Depois de vários meses de avanços e recuos, Sarah Jessica Parker tirou todas as dúvidas com uma publicação no seu perfil de Instagram. O grupo de amigas mais emblemático de Nova Iorque vai voltar para mais uma temporada da série que pôs as mulheres a falar de sexo, comportamento e moda como nenhuma outra.

Serão dez episódios que contarão com parte do cast original, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis. Como já se suspeitava e depois de várias trocas de argumentos mais ou menos públicas, sabe-se que Kim Cattrall não voltará a ser Samantha Jones.





No último fim de semana, o trio de atrizes partilhou as primeiras imagens da nova série, um clip com várias cenas em Nova Iorque. Na legenda escrita por SJP pode ler-se a frase "I couldn’t help but wonder... where are they now?" ("Não conseguia deixar de pensar…onde estarão elas agora?", em tradução livre), uma alusão aos artigos que Carrie (Parker) escrevia na série e também uma possível pista para o que podemos esperar deste regresso. Em entrevistas recentes, Sarah Jessicar Parker já tinha, aliás, falado desta possibilidade, comentando que seria interessante saber onde estão as amigas agora.

Dezassete anos após o fim da série criada por Darren Star com base no livro de Candice Bushnell e depois de dois filmes, em 2008 e 2010, respetivamente, a nova temporada deverá focar-se em muitos dos mesmos temas, sendo que hoje o grupo de amigas está na casa dos 50. As três atrizes principais terão ainda funções de produtoras executivas e as gravações deverão começar na primavera.