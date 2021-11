Fãs do closet de Carrie Bradshaw? O Airbnb disponibilizou o aluguer do "seu" apartamento

A Warner Bros. e o Airbnb uniram forças e recriaram o apartamento de Nova Ioque de Carrie Bradshaw, a personagem principal do Sexo e a Cidade, a propósito das gravações da respetiva sequela da série, And Just Like That…

Recriação do apartamento de Carrie Bradshaw. Foto: Airbnb

Por apenas 23 dólares por noite - uma simbólica homenagem há estreia da série, que foi precisamente hhá 23 anos - poderá entrar no espírito desta icónica série, e revivê-la.

Sim, as paredes em tom verde menta, o telefone sem fios e as prateleiras cheias de revistas Vogue são apontamentos essenciais, mas não nos enganemos. Todos sabemos que a estrela do apartamento é o roupeiro repleto de peças vintage e de designers, peças estas que os convidados poderão experimentar e, posteriormente, participar numa sessão fotográfica com as roupas.

Além disso, os sortudos serão recebidos virtualmente por Sarah Jessica Parker, com uma introdução reminiscente à sua personagem, e com um brinde da célebre bebida dos filmes - um clássico Cosmopolitan.

O apartamento estará disponível para reservas a partir de 8 de novembro, para uma estadia de duas noites nos dias 12 e 13 do mesmo mês.