Divulgado trailer da série 'And Just Like That...', o novo capítulo de 'O Sexo e a Cidade'

And Just Like That... acompanha uma nova etapa da vida das mulheres que tão bem conhecemos - Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) e Charlotte (Kristin Davis) - numa jornada envolta em desafios, amizade e amor aos 50 anos. Fica por saber o que acontece a Samantha, a famosa personagem da atriz Kim Cattrall.



A série original da HBO, produzida por Michael Patrick King, conta com dez episódios, sendo que dois deles vão estar disponíveis na plataforma de streaming no dia 9 deste mês.



A série da HBO O Sexo e a Cidade foi criada por Darren Star e é baseada no livro com o mesmo nome de Candace Bushnell.

Do elenco fazem também parte os nomes Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson e Evan Handler.