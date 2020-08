17 séries icónicas com mulheres

1962

É indiscutivelmente uma referência feminista e foi a primeira série a conquistar os portugueses, com Lucille Ball e Vivian Vance, nos papéis de uma viúva e de uma divorciada, ambas com filhos e independentes. Falamos da famosa The Lucy Show.

Anne Francis e John Ericson em Honey West.

1966

O inédito aconteceu quando a atriz Anne Francis agarrou o papel de protagonista numa série: a Honey West. Uma mulher detetive e que batia nos homens, algo nunca visto, já que esse papel era dos homens.

1970

A cantora e atriz Diahann Carroll foi a primeira mulher negra a surgir num papel principal, em Julia. Era a viúva de um militar morto no Vietname, mãe solteira de um rapaz com oito anos e enfermeira. Foi também a primeira série a ter uma afro-americana que não desempenhava papéis de serviçal.

1981

A personagem odiosamente glamorosa de Alexis Carrington Colby, interpretada por Joan Collins, roubou todas as atenções na série Dinastia, tornando-se um ícone de estilo com um guarda-roupa, sem limite orçamental, criado por Nolan Miller.

1990

Murphy Brown colocou Candice Bergen no papel de uma jornalista perspicaz, irónica e determinada num mundo de homens quando, até então, esse tipo de papel era atribuído aos mesmos. Na CBS.

1992

Amorais, cínicas e loucas, mas deliciosamente irreverentes. Assim são Joanna Lumley e Jennifer Saunders (esta última, a argumentista) em Absolutamente Fabulosas. Drogas, álcool, sexo com homens mais novos e todo o rock’n’roll dos anos 90 couberam nesta tela. Na BBC.

Joanna Lumley e Jennifer Saunders em Absolutamente Fabulosas.

1998

As desventuras desastrosas e hilariantes de Carrie, Samantha, Charlotte e Miranda em Sexo e a Cidade mostraram como as mulheres podiam e deviam falar livremente de tudo, sem rodeios, nem cerimónias. Na HBO.

2000

Se há série que mostrou sem pudor o lesbianismo e a bissexualidade foi a Letra L, escrita por Ilene Chaiken. 2020 traz um remake com o elenco original, em A Letra L: Geração G. Na Showtime.

2004

Em Donas de Casa Desesperadas, as atrizes Eva Longoria, Felicity Huffman, Teri Hatcher e Marcia Cross abriram-nos as portas de suas casas para mostrar, sem filtros, os dramas conjugais, familiares e pessoais de cada uma. Na ABC.

2009

Com Uma Família Muito Moderna, Sofia Vergara tornou-se a mulher mais bem paga da televisão americana e, em 2019, era a 76.ª mulher mais poderosa na lista da Forbes. Na Fox.

2010

Em Downton Abbey, Maggie Smith, Michelle Dockery, Elizabeth McGovern e Laura Charmichael são algumas das atrizes que desempenham papéis subtis, mas fundamentais, nesta série já de culto. Na Amazon Prime.

2011

Além de ter mudado para sempre o mundo das séries, A Guerra dos Tronos colocou de forma crescente, mas astuta, as atrizes Emily Clarke, Sophie Turner e Maisie Williams em papéis de poder. Na HBO.

2013

No papel da intransponível Claire Underwood, em House of Cards, Robin Wright desempenha uma personagem tão poderosa quanto a do marido, Frank. E nunca se deixa "pisar" por ele. Na Netflix.

Robin Wright em House of Cards.

2014

Na série Como Defender um Assassino, Shonda Rhimes elege Viola Davis para o papel principal de Annalise Keating. Davis foi a primeira atriz negra a ganhar um Emmy de Melhor Atriz em séries dramáticas, em 2017, e tornar-se-ia a primeira atriz negra a ganhar um Óscar, um Emmy e um Tony. Na AXN.

2016

Phoebe Waller-Bridge assinou o argumento e protagonizou Fleabag, uma série que ultrapassa o politicamente correto e que mostra, a nu, as fragilidades, as ambições e os desejos mais obscuros das mulheres. Na Amazon Prime.

2019

Em Catarina, A Grande, Helen Mirren é a protagonista de uma história sobre a realeza, onde se narra a vida de uma mulher simultaneamente polémica e fascinante. Na HBO.

2020

Cate Blanchett é a protagonista de Mrs. America, na qual interpreta Phyllis Schafly, uma ativista conservadora contra o movimento feminista. Ao elenco juntam-se atrizes como Rose Byrne, Margo Martindale, Uzo Aduba, Elizabeth Banks e Sarah Paulson. Na HBO.