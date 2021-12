Peixes. Todas as previsões astrológicas para 2022

Peixes

Júpiter no seu signo faz com que comece o ano com uma enorme fé, esperança e otimismo. Poderá utilizar esta energia de forma criativa ou para algo espiritual, principalmente com Neptuno ainda em Peixes. Não sendo utilizada dessa maneira poderá dar para nostalgia ou preguiça! O Sol rege também as relações amorosas, os filhos e o nosso sentido de propósito na vida, por isso estas áreas estarão no centro da sua existência até maio de 22 e depois novamente de outubro até quase ao final de 22. março, abril e maio serão meses muito especiais para si onde poderá concretizar sonhos.

Está a terminar um enorme ciclo na sua vida, mas tem ainda muito trabalho pela frente. É o que Saturno tem para si, finalizar os projetos que se propôs durante o último ano para depois dar um salto quântico para uma nova vida e fase, um novo sonho pisceano.

Mantra para Peixes: Eu dou forma aos meus sonhos no mundo de forma enraizada e com treino mental e espiritual.