É especialista em criar ambientes harmoniosos, que seguem os preceitos do feng shui aplicados à decoração. Vanda Boavida reuniu tudo sobre o tema no livro Casa com Calma, editado pela Planeta Editora. O objetivo? Transformar as diferentes divisões em locais de abrigo, tranquilidade e boas energias, até porque nesta altura de pandemia vivemos praticamente dentro de casa.No vídeo acima, a consultura de feng shui ensina tudo sobre os elementos fundamentais a ter em casa para afastar a ansiedade.