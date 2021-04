Diane Von Furstenberg x H&M Home, ou como decorar uma casa de forma exótica

Nunca antes as nossas casas conseguiram tanto a nossa atenção, como durante esta pandemia. Reuniões Zoom na sala? Óbvio. Telescola na cozinha? Também. Escapar à realidade na varanda? Um must do.

Uma consequência natural da conjuntura atual foi, certamente, o crescente reinteresse pela arquitetura e design de interiores. De repente, faz todo o sentido mimar o espaço que nos acolheu inadvertidamente, neste último ano.

Diane Von Furstenberg X H&M Home Foto: H&M

Neste sentido, trazemos-lhe boas notícias: a mais recente colaboração de Diane Von Furstenberg X H&M Home vai finalmente acontecer. A criadora belga de 74 anos, para sempre associada à criação do wrap dress na década de 1970, colocou todo o seu know-how e DNA artístico nesta linha de decoração pensada em exclusivo para a multinacional sueca.

Diane Von Furstenberg Foto: H&M

Os tons são intensos marcam o gosto da designer, pelo que ao duo preto e branco se aliam laranjas e rosas fortes nas peças de decoração desta colaboração. Apesar de tudo, são os padrões exóticos a estrela da coleção. Da zebra ao leopardo, passando pelo padrão abstrato "Diane" criado há 20 anos com a sua assinatura ou até um padrão com lábios (que lembra um famoso quadro que Andy Warhol) - as opções são muitas, e cheias de personalidade, graças aos pormenores.

Diane Von Furstenberg X H&M Home Foto: H&M

Diane Von Furstenberg X H&M Home Foto: H&M

No total tratam-se de 31 peças, entre mantas, capas de almofada, caixas e tabuleiros. Mas também há velas com aromas de âmbar, cedro sândalo ou pinho – os favoritos de Diane - jarras e vasos, sem esquecer a loiça, com chávenas de café e pratos a preceito. Um robe em seda junta-se ainda a estes objetos para a casa, para dar um toque de homewear à coleção.

Diane Von Furstenberg X H&M Home Foto: H&M

Curiosamente, a coleção foi fotografada na própria casa da criadora residente nos Estados Unidos, sendo igualmente responsável pelo styling de todo o set, pontuado pelo seu gosto refinado. A coleção estará disponível no site hm.com a partir de 16 de abril, com preços que variam entre os €19,99 e os €149.