Horóscopo: há 3 signos prestes a virar a página - e um deles vai mexer com o coração

Carneiro

20 de março a 20 de abril

A cura de sentimentos de raiva e medo continuam na ordem do dia. Também se pode dar o facto de alguns arianos terem de lidar com os efeitos desses sentimentos. O aspeto em causa estará mais forte a 18. Mas nem tudo são dificuldades! Os astros mostram que os arianos terão a capacidade de pôr em prática ideias inspiradoras, principalmente de 18 a 20. O dia 20 tem uma adenda, é que será de particular garra emocional! O dia 21 será um bom dia para tratar de temas criativos, sendo o dia melhor do ponto de vista astrológico. A partir do dia 22, adivinham-se ataques às guloseimas e a comédias românticas, ou a séries viciantes. As relações afetivas podem trazer alguma desilusão.

Touro

20 de abril a 21 de maio

Parabéns, Touro! Até ao dia 21 ainda se sopram velas! Quem tem aniversário nestes últimos dias do signo, terá um ano muito focado para a vida financeira e para a família. Nos dias que se apresentam, consultas já marcadas há muito tempo quase passam despercebidas. Até ao dia 21, há uma intenção consciente de conquistar uma nova autoridade na gestão material. As questões familiares estarão amplificadas a 20, no caso de existirem crianças na família, as emoções estarão mais à flor da pele. Com Marte em Touro, a 18, algum tema irá exigir ponderação na ação. A partir do dia 23, adivinham-se transformações que têm tudo para desafiar os touros. No meio da crise será fulcral a capacidade de pensar em diferentes modos de ação e não tentar resolver de supetão.

Gémeos

21 de maio a 21 de junho

Parabéns! O sol entra em Gémeos a 21 de maio e abre a época de celebração! Quem faz anos por estes dias terá um ano de rápidas mudanças e de grande transformação em todas as áreas. Nestes dias de primavera, a energia geminiana está focada no encontro de soluções com o contributo de todos, principalmente pessoas que surgem como se um encontro tivesse sido marcado na esfera celeste. As relações afetivas têm tudo para atravessar um momento de bonança, com troca de afetos e garantias de futuro. Na esfera interior, este é um período de análise do que vale a pena manter e do que pode ficar pelo caminho. Até ao dia 21, os dias serão perfeitos para comunicações, apresentação de ideias ou qualquer tipo de trabalho mental.

Caranguejo

21 de junho a 22 de julho

Ajuda está a caminho, havendo pessoas e circunstâncias que surgem na altura ideal. As luzes acendem e há ideias brilhantes para ajudar os caranguejos em alguma situação mais difícil em que se encontrem. O dia 18, terá tudo para continuar a ser marcado por uma energia de conflito, porém com tendência a dissipar-se nos dias a seguir. O dia 19, será um de resoluções e decisões que acontecem de forma determinada. A partir deste dia, o amor tem tudo para estar enfatizado, havendo muita vontade de romantismo e por isso, se o parceiro não corresponder, dar-se-á a possibilidade de desilusão. O dia 20 será de grande expansão emocional e os caranguejos terão o coração aberto para amparar quem precise.

Leão

22 de julho a 23 de agosto

Tudo o que for benéfico para a saúde dos leões continua a estar na mira dos nativos deste signo. Os astros evidenciam a importância dos leões se focarem em princípios elevados não só no que se refere à sua saúde como na relação com os demais, de forma a beneficiarem dos trânsitos em curso, nomeadamente a 18 em que se denota alguma energia errática. Os leões poderão ter o dia 21 como o melhor da semana, sendo o ideal para levar a cabo algo importante, no entanto será preciso fugir de possíveis confrontos emocionais. A partir do dia 23, haverá um nível de tensão elevado para os nativos de leão em que as circunstâncias irão forçar a uma transformação nas circunstâncias atuais.

Virgem

23 de agosto a 23 de setembro

A partir do dia 18, denotar-se-á um foco na estabilidade e na vida material, assim como o desenho de planos a médio/longo prazo. Essa estabilidade vai servir de apoio para um clima geral de ansiedade. Até ao dia 21, vai parecer que alguém carregou no acelerador e as ideias ganharam asas e os papéis mergulharam em confusão. Por haver tanta aceleração, a ansiedade tem tudo para se instalar e encontrar aqueles lugares de descanso será fundamental. O dia 23, trará assuntos do passado à tona ou a algo que seja relacionado com a identidade profunda do virginiano. Se há dias sensíveis, este será um deles. O dia 24, será dado a acontecerem muitas coisas ao mesmo tempo e com conversas cruzadas.

Balança

23 de setembro a 23 de outubro

A saúde dos Balança ou de alguém querido está no topo da atualidade para os nativos deste signo, havendo a necessidade de tomar conta de si próprios ou de alguém próximo. No que diz respeito à vida mental, a inspiração está nos picos e tudo é feito com esmero, principalmente até ao dia 21. Os mesmos aspetos contribuem para encontros com diferentes culturas e aventuras tecnológicas. A partir do dia 22, enfiar a cabeça em pipocas, no cinema, será a vontade dos Balança, a razão será o lado venusiano que estará muito ativo, aumentando a vontade de fantasia. Com a presença de Vénus em caranguejo, o lado feminino estará muito acordado.

Escorpião

23 de outubro a 22 de novembro

Os dias que se seguem serão marcados pela força do amor, pela busca de beleza e pela vivência de bastante vulnerabilidade. A entrada de Marte no signo de Touro, a partir de 18, irá desafiar tremendamente os escorpiões. Se por um lado trará bastante força de atração, influenciando a vida afetiva, por outro a partir do dia 23, a mesma energia traduzir-se-á em desafio relativo a uma mudança de capítulo. A necessidade de parceria e de união com as pessoas à volta do escorpião será importante. O dia 20, terá uma carga de comoção elevada! Alguém derreterá o coração dos escorpiões, seja devido a um gesto bonito, seja porque as situações em curso trazem as emoções à flor da pele.

Sagitário

22 de novembro a 21 de dezembro

Os astros desenham dias de cura e de profunda procura daquilo que é realmente importante no meio da espuma dos dias. Marte em Touro, sugere que os sagitarianos terão de cultivar paciência com objetivos a longo prazo, suportados por um espírito de endurance e paciência. A 20, curtos-circuitos emocionais têm tudo para minar o dia, mais vale os sagitarianos assumirem o humor mais sensível e pedirem algum espaço. Até ao dia 21, prevêem-se encontros importantes para a carreira, com oportunidades que surgem de forma inesperada. No que diz respeito a viagens, os trânsitos apontam para imprevistos de última hora. O dia 21 será o melhor dia para enveredar em projetos, fazer aquele telefonema ou marcar aquela reunião.

Capricórnio

21 de dezembro a 20 de janeiro

Há ainda energias passíveis de criar conflito nas relações, mas o dia 18 será quele em que será preciso maior cuidado para não se pisar em alguma sensibilidade alheia. Marte em Touro, irá promover grande capacidade de trabalho e para lidar com os bens materiais, assim como de desenhar estratégias a médio/longo prazo. A partir de 19, com mais força a partir de 23, a relação com o lado feminino da vida irá requerer muita atenção, seja na relação com uma figura maternal, seja com uma filha, seja a vontade de escapismo na beleza e na fantasia. O dia 20, trará ricochetes emocionais no contexto relacional, seja com filhos, como o amado/a. Nesse dia será importante dar aquele desconto.

Aquário

20 de janeiro a 18 de fevereiro

Aproximam-se momentos de grande inspiração. Até ao dia 21, as ideias circulam com velocidade, principalmente a e quem se dedica à escrita, às artes, à comunicação e às tecnologias. Esse dia, terá uma qualidade relacional forte e os aquarianos deverão reforçar a capacidade de empatia para com o outro. Na saúde, o dia 20, poderá trazer algum tipo de sensibilidade digestiva, sendo o dia indicado para tomar conta da alimentação e não sucumbir a exageros. O dia 23 trará transformações que farão o aquariano transpirar! O trunfo será a flexibilidade e o abrir da mente a diferentes possibilidades de forma a se lidar com as circunstâncias. Trata-se de um virar de página inevitável.

Peixes

18 de fevereiro a 20 de março

Há sinais de exaustão com um tipo de vida que é exigente, que cumpre muitas expectativas, mas que traz uma vontade extrema de mudança ao pisciano. No entanto, ainda há muito a cumprir até essa transformação se efetivar. A 20, os olhos vão marejar: uma paisagem, um filme ou os elementos femininos da vida dos Peixes trarão razões para comoção. A partir do dia 21, eventos importantes na área dos afetos têm tudo para acontecer! Um gesto romântico, dias de férias a dois. Tirando o lado romântico, o mesmo aspeto tem tudo para se traduzir como uma tarde de compras merecidas! No dia 23, os piscianos devem contar com uma energia imprevisível, em que uma palavra errada irá acordar medos e ansiedades nas relações.