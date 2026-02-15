Horóscopo. Virgem e Peixes: esta semana está a vosso favor

Carneiro

20 de março a 20 de abril

“Partida, largada, fugida!” é a energia dos arianos, nomeadamente a partir do dia 20 em que o espírito de liderança será o principal mote. Contrabalançar a energia conquistadora será importante, para que não haja situações de cansaço extremo. Muitos arianos estão repletos de criatividade, arriscando por mares nunca antes navegados e terão os resultados desses esforços, devendo aprender com outros as áreas em que sentem inexperientes. No dia 16, o instinto deverá ser seguido, sendo importante que não duvidem. O eclipse solar, a 17, em Aquário, tem tudo para trazer uma lembrança, um encontro imediato que servirá de inspiração para os novos caminhos a serem iniciados. O dia 19, será um dia dado a irritações e amuos.

Touro

20 de abril a 21 de maio

A capacidade de escolha daquilo pelo qual vale a pena lutar será fulcral. A energia vigente no dia 16, principalmente, será de irritação e em alguns casos, desnecessária. Com isso em mente, será importante manter a paciência e a sabedoria. O eclipse a 17, no signo de Aquário, tem tudo para trazer à luz do dia situações das quais não estava completamente a par e que obrigam a uma mudança de estratégia e a arregaçar as mangas. O dia 22, tem tudo para ser emocionalmente desgastante e com tendência a lutas de poder. Será importante perceber as forças que estão por detrás dessa vontade de controlo ou possessão. O conforto será encontrado na capacidade de descanso e de encontrar um ninho de conforto e paz.

Gémeos

21 de maio a 21 de junho

Os geminianos preparam-se para abraçar algo pelo qual têm vindo a lutar. Há, por isso, uma sensação de frescura e de novos inícios. O eclipse, a 17, no signo de Aquário será determinante para essa mudança que se adivinha, e basta que sigam o sabor do vento, mas sempre com atenção aos detalhes. A energia de Peixes ao longo destes dias trará uma atmosfera de muita confusão e por isso com dificuldade em fazer escolhas, principalmente a 18. Ao nível da saúde, questões menores têm tudo para afetar a qualidade dos seus dias. Será importante uma alimentação saudável, mas as tentações serão muitas e por isso, as dietas difíceis de seguir. Também nas finanças, a gestão apresenta-se complicada mas adivinham-se melhorias.

Caranguejo

21 de junho a 22 de julho

Os caranguejos devem preparar-se para começar uma nova vida. Há novas perspetivas, seja na área da saúde, na casa onde vivem, trabalho ou relação amorosa. Seja qual for a área onde as transformações têm lugar, irão exigir muita luta e tentativa e erro. A capacidade de visualizar as mudanças que se querem estará muito enfatizada, havendo uma energia de sonho ativa. No amor, isso pode significar a construção de castelos nas nuvens. Um pouco de sonho não faz mal a ninguém. O dia 16 será dado a algum tipo de informação-choque que tem tudo para ser acentuada no dia do eclipse solar, a 17, no signo de Aquário. A 19 será um mau dia para grandes movimentações, pois a neura invadirá o seu espírito. A partir do dia 20, os astros apontam para uma aura de romantismo.

Leão

22 de julho a 23 de agosto

A irreverência e instabilidade marcarão a paisagem emocional leonina. O dia 16 terá uma qualidade de choque, em que conflitos inusitados parecem surgir do nada. Certamente, um dia para manter a calma. No geral, terá lugar o trespassar de uma fronteira, entre a preparação para uma nova realidade e a concretização da mesma. Tudo está a fluir depois dos esforços da mudança. O eclipse solar, a 17, no signo de Aquário irá ser sentido como um trambolhão. Será fulcral ter em atenção qualquer irregularidade que surja, de forma a torneá-la da melhor maneira. No dia 22, situações ou pessoas irão atravessar-se no seu caminho e isso irá deixar um rasto de ira. Não ceda à tentação de seguir as emoções mais primitivas.

Virgem

23 de agosto a 23 de setembro

As nuvens que cobriam o céu finalmente arredam pé! Os virginianos vão querer marcar esta libertação que sentem de alguma maneira e é muito provável que sintam uma vontade inexplicável de celebração. No amor, tenderá a haver um remediar de situações, numa fase de grande intimidade e conexão. Os astros apontam também para situações em que servirá de ombro amigo. Alguns virginianos continuam a resolver situações do passado, seja na carreira, seja nos amores. Esses tópicos estarão altamente enfatizados nesta época de eclipse solar em Aquário, que tem lugar a 17. Nestas situações virão a luz fatores antes desconhecidos.

Balança

23 de setembro a 23 de outubro

A necessidade de lutar por aquilo em que acredita está aguerrida. Este ciclo inicia um período de compreensão das mudanças sociais e de uma nova atitude a ter num mundo onde a perceção é de injustiças e da lei do mais forte. O dia 16 será marcado por uma energia fora do comum e parecerá estar ligada à ficha. O eclipse solar, a 17, no signo de Aquário, será um empurrão para mudanças que estão para acontecer, mas para as quais que faltava aquele impulso. Por vezes, trata-se apenas de alguma informação pequena, que fica disponível, e que faz toda a diferença. Os astros mostram que à sua volta as circunstâncias vão sofrer profundas transformações. A 19, alguma desilusão estragará o humor, porém será passageiro.

Escorpião

23 de outubro a 22 de novembro

Têm sido tempos de alguma inquietação e irritação. A capacidade de manter a calma e confiar na justiça impõe-se. Muitos escorpiões estarão entregues a atividades que exijam imaginação ou terão as suas aptidões mentais muito estimuladas. Aqueles que têm uma natureza espiritual, têm tudo para ter grandes entendimentos. O eclipse solar, a 17, no signo de Aquário, irá deixar clara alguma situação que tem tudo para ter uma carga de ansiedade no seu cerne. Também poderá ser o caso de uma libertação que acontece de algo tóxico. A partir do dia 20, a vida afetiva viverá momentos muito especiais. Os escorpiões têm tudo para ter momentos de grande conexão e intimidade. No dia 22, cuidado com uma atitude manipuladora e obsessiva.

Sagitário

22 de novembro a 21 de dezembro

Depois da turbulência, finalmente a calma. Há agora um período de maior equilíbrio e paz para os sagitarianos. O dia 16, estará imbuído de entusiasmo e também na intimidade isso será sentido. No entanto, essa faísca não vai pegar grande fogo, nos restantes dias, devido à intensa energia de Peixes, havendo predisposição para uma mente nublada. Este período não será o mais indicado para fazer escolhas, nomeadamente a 18. O eclipse solar a 17, no signo de Aquário, trará para alguns sagitarianos, algum tipo de inquietude, mas será difícil nomear a causa, e para outros será motivo para explorarem novas hipóteses nunca experimentadas.

Capricórnio

21 de dezembro a 20 de janeiro

Os valores que antes davam sentido à sua vida, agora já não lhe dizem nada. A procura de uma nova realidade está em marcha, mas virá apenas com uma intenção e ação forte e destemida. O dia 16 será marcado por pequenas irritações inexplicáveis, por isso será importante tomar consciência que vêm mais de si do que do mundo cá fora! Nas relações afetivas serão tomadas novas direções, apesar de nada muito significativo, essas mudanças farão a diferença. O eclipse solar a 17, no signo de Aquário será o motor da nova forma de estar. A 19, a família irá desafiar os limites e será importante conter a vontade de explodir. A partir de 20, estará em terra segura e sentir-se-á com maior estabilidade.

Aquário

20 de janeiro a 18 de fevereiro

Muitos parabéns, Aquário! Quem tem aniversário por estes dias, terá um ano de revoluções no propósito e na forma de estar no mundo. Por agora, alerta vermelho para o dia 16, em que sentimentos de ira e a capacidade de frieza estão elevados. Há efeitos positivos dos aspetos em questão, por exemplo a intuição e o lado instintivo que estarão muito ativados. Também a sexualidade tem tudo para ser beneficiada. Se houver uma causa pela qual se quer lutar, esta energia também será valiosa. O eclipse solar no dia 17, no seu signo, irá servir a esclarecimentos e entendimentos instantâneos como se caísse uma ficha que ainda não tinha caído. A 22, a tendência será de provocar os outros no sentido de os arreliar. Será importante cuidar da sua atitude, pois o feitiço irá virar-se contra o feiticeiro.

Peixes

18 de fevereiro a 20 de março

Parabéns, Peixes! Os que fazem anos a partir do dia 18, terão um ano dedicado à compaixão, assim como a tudo o que estiver relacionado com o glamour. Os dias 16 e 17 serão marcados pela capacidade de soluções inventivas para todo o tipo de questões. Quem trabalha em áreas criativas irá beneficiar destes astros. Nas finanças, os Peixes terão olho para bons investimentos. Os nativos deste signo podem agora gritar “Aleluia!”, por verem finalmente resolvidas questões que pareciam durar para sempre. O eclipse no dia 17, no signo de Aquário, irá trazer esse pontapé de saída para clarificações e conclusões. A partir do dia 20 o amor tem tudo para ser vivido com um sorriso rasgado.