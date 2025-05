“O Diabo Veste Prada” vai ter uma sequela — e já há data de estreia

O que parecia ser apenas um rumor nas redes sociais é, afinal, uma realidade que está mais perto de se concretizar do que poderíamos pensar. Foi em julho do ano passado que surgiram algumas notícias de que uma sequência podia estar em andamento na Disney, mas nenhuma informação havia sido avançada até agora. Para aquecer o coração dos fãs, a produção de O Diabo Veste Prada confirma que vem aí oficialmente um segundo filme e tem já data de estreia marcada para 1 de maio de 2026 nos cinemas de todo o mundo, informação confirmada pela revista Variety.

Por muito que se espere voltar a encontrar as três atrizes no seus papéis originais, ainda nenhuma destas confirmou a presença em O Diabo Veste Prada 2. Com os desenvolvimentos ainda numa fase inicial, o que se pode fazer é esperar por mais atualização por parte da Disney. No entanto as expectativas já se encontram altas para esta estreia.

Cartaz do primeiro filme "O Diabo veste Prada". Foto: IMDB

O Diabo Veste Prada serviu como desabafo sobre as vaidades do mundo da moda e também para dar maior importância a esta indústria, muitas vezes rotulada como superficial e inútil. Chegou em 2006 aos cinemas com um elenco de peso. Falamos de Meryl Streep, que interpretou Miranda Priestley, Anne Hathaway, como Andy Sachs, e Emily Blunt, no papel de Emily. O filme rapidamente se tornou um clássico e chegou a receber duas indicações aos Óscares no mesmo ano.

As atrizes Meryl Streep, Anne Hathaway e Emily Blunt, no filme "O Diabo veste Prada". Foto: IMDB

Um marco muito conhecido em Hollywood foi o momento em que as três atrizes se juntaram nos SAG Awards de 2024. Quando Meryl Streep subiu sozinha ao palco para anunciar o vencedor de Melhor Ator Masculino em séries de comédia, a mesma vira-se para o público e diz que se esqueceu dos óculos e do envelope com o nome do vencedor. É então que Anne Hathaway e Emily Blunt aparecem no palco para entregar esses itens a Streep, relembrando os seus papéis como assistentes desta em O Diabo Veste Prada. Este foi o momento em que as três se reuniram 18 anos depois do lançamento do filme.

Momento das três atrizes juntas no SAG Awards 2024. Foto: GettyImages

Desde então, tornou-se uma obra de referência para os grandes amantes de moda e de uma boa comédia. O que se sabe até agora é que este novo filme conta um roteiro totalmente original, onde Miranda Priestley terá que enfrentar uma perda significativa de influência nas revistas de moda, enquanto aprende a entrar no mundo das revistas digitais. A Runway não é mais o que era antes e para recuperar o seu estatuto, Miranda terá que conseguir desesperadamente um investimento com um grupo de marcas de luxo. E quem lidera esse grupo? Emily, a personagem infeliz que anteriormente era a secretária da personagem de Streep, é agora uma executiva poderosa no mundo da publicidade. Já sobre o futuro de Andy Sachs, personagem de Anne Hathaway, ainda nada se tem confirmado.

As atrizes Meryl Streep e Anne Hathaway. Foto: GettyImages

Quase a celebrar o vigésimo aniversário, o filme dirigido por David Frankel é uma adaptação do romance com o mesmo título da escritora Lauren Weisberger, que virou um sucesso desde a sua publicação, em 2003. No mesmo, a autora narra, na primeira pessoa, a sua própria experiência como assistente de Anna Wintour, diretora da revista Vogue. O filme segue então a história de Andy, que acabou de se licenciar em jornalismo e que está a entrar no mundo do trabalho como assistente de Miranda Priestly, diretora da Runway. Ao longo do filme, Andy luta para atender às exigências da chefe, enquanto tenta manter o relacionamento com o seu namorado e com os colegas do trabalho, Emily e Nigel.