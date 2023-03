"Não é grave, todos já tocámos em raparigas" Comentário de técnico de futebol causa choque em França

O técnico francês de 54 anos Abdel Bouhazama está envolvido numa polémica que visa os comentários que proferiu antes do jogo da Ligue 1 entre o Angers frente e o Montpellier.



Os comentários inapropriados foram ditos durante um discurso no balneário, no decorrer do qual o técnico tentava justificar a decisão de manter Ilyes Chetti na equipa. E quem é Chetti? Um lateral-esquerdo dos Amgers, de 28 anos, acusado de ter abusado de uma jovem durante uma noite numa discoteca, factos que o próprio admitiu.

Um gesto desvalorizado pelo seu treinador, que declarou: "Não é maldoso, todos já tocámos em raparigas". Um grupo de adeptos veio condenar o treinador, exigindo a demissão de Bouhazama. A notícia é avançada pelo jornal francês L'Équipe. Para já, ainda não há mais pistas sobre o que acontecerá a Bouhazama.



Quanto ao jogador argelino, o diário regional Ouest-France especifica que este, com contrato com o clube até 2026, deverá ser julgado em abril, segundo o procedimento de comparência em reconhecimento prévio de culpa. O responsável de comunicação do clube, Mohamed Sifaoui, explicou ao Ouest-France que Chetti informou o clube sobre o caso e que para já desconhecem a natureza exata dos eventos.