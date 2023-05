Rabo de Peixe. Entrevista com os atores e quem é quem nesta série

26 de maio. A série é r Rabo de Peixe é já a segunda série integralmente portuguesa a chegar à Netflix, a. A série é

Os Açores



José Condessa, por exemplo, referiu o quão importante foi estar naquele ambiente tão genuíno, e onde de facto as coisas aconteceram, até para construir a sua personagem: "Tal como a própria ilha, que é tão virgem, o povo tem também uma grande amabilidade e simplicidade - essa forma tão simples de ser e de receber o próximo. Para mim foi só 'beber' o máximo possível para conseguir construir esta personagem.".

, e provém de um projeto que acabou por vir a ser um dos vencedores do concurso da Netflix para argumentistas, lançado durante a pandemia de Covid-19, em 2020.A série conta a história dee que deu à costa de uma vila açoriana - Rabo de Peixe - um, em 2001. A Máxima falou com o realizador e parte do elenco."Decidi criar uma, que tinham uma vida normal e que, de repente, por circunstâncias extraordinárias, mudaram de vida. É uma", começou por explicar. "Houve qualquer coisa de metafísico, algo que queria que esta história acontecesse. Existiram vários episódios em que, por exemplo, no guião podia ler-se 'Era uma tarde de nevoeiro' e de facto havia nevoeiro.", acrescentou.Já para, o realizador tem um gosto especial gravar nos Açores. "Para mim,. Não só porque a história, narrativamente, acontece lá, mas porque há uma relação entre a ilha e esta história... ou seja,. A presença dos, das, a, cria e molda as personagens de uma forma importante. E isso significa estarmos preparados para filmar no alto mar, debaixo de chuva, ao pé de vulcões... Hápersonagens e para nós", referiu. "Foi, por um lado, super complicado, porque é, mas ao mesmo tempo era compensador, pois tinhamos a certeza que estavamos no sítio certo para contar esta história", confessou., "um pescador em Rabo de Peixe, uma personagem muito cativante. (...) O primeiro contacto com a terra e com as pessoas foi essencial para eu conseguir construir as pequenas especificidades que eles têm - de corpo e na forma como vêem o mundo"., "uma miúda que não tem muitos planos para o futuro, vive muito o presente, é muito livre e não se mete nos melhores caminhos. (...) Ela é a única personagem que não é de Rabo de Peixe, mas que acaba por se ver super envolvida.": "A minha personagem nasceu em Rabo de Peixe, com um talento desmedido para o futebol e consegue chegar ao clube Santa Clara. Há um episódio marcante, que é quando ele marca um golo no estádio da Luz, contra o Benfica. Um golo histórico e toda a gente o conhece na rua por causa desse feito. Mas depois tem uma lesão no joelho e a carreira no futebol vai por água abaixo. Acaba por comprar uma traineira."sintetiza: "A minha personagem é o Carlinhos, uma das mais livres da série. Tem um amor desmedido por música e pelos amigos.": "Ela é também natural de Rabo de Peixe. É uma rapariga cheia de sonhos, mas cuja vida não lhe deu oportunidades suficientes para seguir esses sonhos.": "A minha personagem é a inspetora Paula Frias, trabalha no continente e é destacada para ir para os Açores investigar este caso. Chegada lá, encontra-se com o inspetor Francisco. Ela vai ali revolucionar um bocadinho as coisas.": "A minha personagem é o Uncle Joe, ele é retornado dos Estados Unidos, foi emigrante e acabou por ser deportado, porque se portou mal. Ele é verdadeiro um protagonista e envolve-se bastante em toda esta aventura": "Eu sou o inspetor Francisco. Nem sei bem se é inspetor, é estagiário. Vai aprender bastante com a inspetora Paula. Ele acaba por ser alguém em quem ela confia um bocadinho. Ela é a típica inspetora urbana, que chega à aldeia e pensa que são todos uns campónios."afirma que Augusto Fraga "é uma pessoae tem uma enormee de respeitar, e de dar os seus inputs, mas de maneira a ser um encontro de ideias". Ideia corroborada porque o intitula de. Járelembra que "Augusto, o que eu só vejo como. Na escola do novo cinema português, em que muitas vezes um realizador não sabe o que há-de fazer a 5 minutos de filme, a escola da publicidade diz que se tivesse mais 10 frames é que fazia a coisa como deve ser. E esta é a diferença de estrutura mental - a um realizador de publicidade faltam sempre frames, aos realizadores clássicos sobra sempre filme. Não tenhamos, por isso, preconceito, antes pelo contrário, é uma mais valia."Rabo de Peixe é a segunda série portuguesa a marcar presença na plataforma de streaming Netflix, algo que só nos deve encher de orgulho a todos os portugueses. Tal comorefere "não nos podemos esquecer que isto é uma, a vários pontos do mundo, com diferenças culturais, sociais e económicas, e por isso nós temos algumano que estamos a fazer."referiu, também, o que para ele significou estar neste projeto:"Para mim que sou realizador, poder estar ao lado dos realizadores que mais admiro (David Fincher, Alfonso Cuarón, Tarantino...),, porque. Eu sou um realizador com muita experiência em publicidade, mas houve alguma coisa, nalgum momento, que fez com que acreditassem que eu era capaz de liderar este projeto."Paraafirma que trabalhar com Fraga "foi incrível, maravilhoso. As condições todas que nos foram dadas para gravar, a própria equipa técnica,que conseguimos juntar num só projeto.E tivemos sempre uma base de amizade e de admiração uns pelos outros. Como ator, fez-me transcender, atingir, acredito eu, um. E isso deve-se muito a esta oportunidade que a Netflix nos deu a todos."acrescenta que "é uma, mostrar o talento que existe em Portugal nas mais diversas áreas. É uma porta para que cada vez mais existam intercâmbios e mais oportunidades."também não poupa nos elogios: "Este Rabo de Peixe é o melhor exemplo que vi até hoje de uma, exclusivamente portuguesa e feita com uma dinâmica, uma vertigem e com uma fotografia e edição que nos põe seguramente lá em cima,."